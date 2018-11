Argentina, avergonzada por la suspensión del River Plate – Boca Juniors

Hablaron Maradona, Rodolfo D'Onofrio o Nicolás Magalfi entre otros.

River Plate y Boca Juniors no jugarán hoy la vuelta de la final de la Copa Libertadores. Así lo confirmó esta tarde el presidente del CONMEBOL Alejandro Domínguez tras la petición por escrito que formuló el conjunto xeneize, que pedía jugar el encuentro en igualdad de condiciones tras todo lo acontecido en las horas previas al duelo, aplazado en dos ocasiones el sábado y sin fecha establecida en estos momentos tras la tercera suspensión hoy domingo.

Argentina y el mundo dejó patente su indignación tras como ha transcurrido todo en torno al River Plate-Boca Juniors. Especialmente en el país sudamericano, que estos días se han sentido señalados como uno de los peores ejemplos deportivos de los últimos tiempos. Una de las voces más mundiales del país, Diego Armando Maradona, fue durísimo ante la suspensión, antes incluso de que se decretara el aplazamiento sin fecha.

“Lo de mi país es lamentable. No tenemos respeto por nada, está todo desorbitado. El presidente engañó a mucha gente de que iba a cambiar esto y estamos peor que tiempo atrás. Lo que está haciendo Macri es lo peor de todos los tiempos en Argentina. Es un terror salir a la cancha, hay robos por todos lados, pero éste es el cambio que votó la gente”, expresaba muy molesto el Pelusa, señalando al presidente del país: “A Macri qué le va a importar si fue hijo de millonarios toda la vida. ¡Qué le va a importar que coma o no un chico de cinco años en Lomas Zamora! No sabe lo que es el barro”.

La reacción del presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, tras el aplazamiento del encuentro, no tardó en llegar. “No me cabe la menor duda de que el partido se va a jugar en el Monumental y con público”, decía el mandatario de los Millonarios que destapó que se pactó cordialidad entre las dos instituciones: “Firmamos un pacto de caballeros y sería poco ético incumplirlo, pero repito que no me caben dudas de que el partido lo jugaremos en nuestra cancha y con gente“.

De hecho, el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, ya se encuentra en Argentina junto a Claudio Tapia, directivo de la AFA, para mediar en las conversaciones que tendrá lugar el próximo martes 27, día en el que podría determinarse qué día se juega el clásico y final de la Copa Libertadores entre River Plate-Boca Juniors.

Nicolás Magaldi, una de las caras televisivas del país argentino fue uno de los más duros en Twitter: “Hoy deberíamos estar todos igual. Perdió Boca. Perdió River. Perdimos todos. No me sorprende que estas condiciones sigan igual. Esto va mucho más allá de la seguridad. Hay una cultura violenta. En lugares se fomenta, en los representantes se multiplica”.