La UEFA no sancionará al PSG antes del cierre del mercado de fichajes

El Paris Saint-Germain no será sancionado por incumplimiento del fair play financiero antes del cierre del mercado de fichajes. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, comentó en una entrevista al diario esloveno Ekipa que la decisión de la confederación europea en torno a una posible sanción al PSG tardará y que “será más tarde” del 31 de agosto, fecha fijada para el cierre de la ventana de verano en cuanto a fichajes se refiere en España, Francia y Alemania.

“La decisión sobre el PSG será más tarde. No es verdad que el Real Madrid esté esperando esta decisión”, afirmó Ceferin en referencia a la sanción que podría recibir el Paris Saint-Germain y ante la que el Madrid está al acecho por si el club francés tuviera que liberar a Neymar o Mbappé, las dos estrellas del PSG que también son objetivos conocidos del vigente campeón de Europa para poner la guinda a su plantilla.

El presidente de la UEFA también se refirió a la instauración del VAR en la Champions League y la Europa League. “No sé de dónde salió eso. Todavía no hemos hablado de ello. Y todavía no estoy convencido del VAR. Hay cosas que no están claras. ¿Quién decide si ver el VAR? ¿El árbitro de vídeo o el principal? La gente no lo entiende, ni siquiera los periodistas. ¿Qué cosas ven los árbitros y cuáles no? Las cosas no están claras, pero sabemos que un día será necesario usar el VAR. Le he dicho a Roberto Rosetti: cuándo estemos preparados”.

“Tenemos que escoger la tecnología, los árbitros… porque jugamos en toda Europa, no es solo un torneo. Y necesitamos un reglamento. Veías a los asistentes en el Mundial que no hacían nada, solo esperaban. Un árbitro me dijo: ‘Cuando había una situación al límite, ponía el dedo en la oreja y todos me dejaban en paz. Mira el caso de Serbia, a la que no concedieron un penalti clarísimo contra Suiza y a otras sí por mucho menos'”, añadió.