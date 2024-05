De la Fuente y Scariolo dan una lección de liderazgo y juego en equipo en ‘Entre Líderes del Deporte’ de OKDIARIO

El Auditorio de CaixaForum situado en el Paseo del Prado, 36 de Madrid albergó el evento Entre Líderes de OKDIARIO donde Sergio Scariolo y Luis de la Fuente mantuvieron una espectacular conversación sin intermediarios, ni filtros y tampoco preguntas donde abordaron los temas más importantes del deporte a nivel nacional. Un evento donde también contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y donde agradeció a Eduardo Inda la invitación a un evento único.

El evento comenzó con la presentación del jefe de Deportes de este medio, Francisco Rabadán. Después de una breve intervención donde dio las gracias a todas las autoridades presentes por asistir, Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OKDIARIO, recogió el testigo para también agradecer a Luis de la Fuente y a Sergio Scariolo por asistir a este evento.»Muchas gracias por venir a este evento, que es único en nuestro país. El objetivo es hacer un alegato, basado en la verdad, la belleza y España», comenzó.

«Y se unen con el objetivo que nuestros lectores reciban la información de nuestro país sin intermediarios. Para que no puedan achacar a los medios de comunicación de manipular. Para ello, hemos traído a dos campeones.A dos personas que nos van a hacer sufrir mucho este verano, a los dos entrenadores de nuestros deportes clave. Luis de la Fuente y Sergio Scariolo», zanjó Pilar R. Losantos.

Después fue el turno de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, donde tuvo unas bellas palabras hacia los dos seleccionadores. «Eduardo, Pilar, gracias por lo que hacéis. Tengo que decir unas palabras de Luis y de Sergio. Si tuviese mucha prisa, os resumiría en que sois los mejores. Y lo voy a explicar», comenzaba.

«Empiezo por Luis. Los éxitos que has tenido en la sub-19, la sub-21 y la Absoluta. Cada vez que haces una selección, primero van las personas y a partir de ahí construyes. Si como jugador fuiste un grande, como seleccionador vas a llegar a lo más alto. La profesión va por dentro. Estoy encanado de hablar de ti», comentaba sobre Luis de la Fuente.

Sobre Sergio Scariolo, Alejandro Blanco le dijo algo que nunca le había confesado: «Sergio, te voy a decir algo que nunca te he dicho. Has estado dos veces en la selección en dos etapas diferentes, pero déjame que te diga. Me quedo con la Copa del Mundo del 2022 y te explico por qué. Te considero el número 1 del mundo pese a que no estés en la NBA. Elisa me ha dicho que te ha renovado porque el baloncesto contigo está garantizado. Hay que quedarse con lo que hacéis, cómo entrenáis, cómo respetáis a los jugadores y les lleváis al limite.. Porque vosotros dirigís a estrellas».

«Os deseo los mayores de los éxitos. Como presidente del COE, confío en vosotros. Gracias a vosotros, el futuro del deporte español será mejor que el del pasado. Gracias por invitarme Eduardo. Eso sólo podemos hacerlo aquí y ahora», zanjó el presidente del Comité Olímpico.

Eduardo Inda se rinde a los seleccionadores

«Es un honor que estéis aquí con nosotros. Gracias Alejandro Blanco, el COI no acabó en la bancarrota y robado por todas partes. En 2005 tenía un rival, que era Iñaki Urdangarín. Este señor se movió rápido y presto y consiguió tales apoyos que Iñaki desistió. Gracias Alejandro. Si no fuera por ese rasgo de arrojo, ahora el COE no existiría», comenzaba el director de OKDIARIO.

«Sergio Scariolo ha asido campeón de la NBA, como asistente, eso es verdad. Lo mejor de Sergio es su mujer, Blanca Ares, que ha sido una estrella del baloncesto español y que es una persona maravillosa, que sabe de este negocio casi tanto como él o más. Es una gran asesora para el seleccionador nacional», dijo Eduardo Inda sobre Sergio Scariolo.

Sobre Luis de la Fuente: «Ha sido campeón de Liga dos veces, de la Supercopa de España y de la Copa del Rey que acabó a bofetadas con Maradona. Él formó parte de ese equipo mágico dirigido por mi gran amigo Javier Clemente».

«Ellos dos, y Alejandro, representan lo mejor de un deporte que simboliza los valores del deporte. El respeto, el sacrificio, el saber perder. Los hombres y las mujeres del deporte español saben perder y dar la mano cuando pierden. Como San Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos», añadió Eduardo Inda.

¿Cómo se prepara una lista?

Y la gran pregunta con la que comenzó el debate entre Luis de la Fuente y Sergio Scariolo fue cómo se prepara una lista. Y era el seleccionador de fútbol el que daba comienzo: «Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conocer a Sergio, del que soy un gran aficionado de él. Es un proceso muy elaborado. Llegué a la Federación hace 13 años y no sabía lo que hacía un seleccionador»

«Algo tan básico, no lo sabía. Y eso es el seguimiento a los futbolistas. Conocer a los futbolistas y ese es el proceso que vas desde una numerosa lista y se va reduciendo. El éxito radica en la elección y selección de una buena materia prima y ver jugadores. Estamos consiguiendo como se comportan conmigo. Acertar con esa selección. Siempre habrá gente que eche en falta a alguien. Pero hay que estar convencido de quién has elegido son los mejores», comentaba Luis de la Fuente.

Después era turno de Sergio Scariolo, que seguía en la misma sintonía que su homónimo: «Encantado de conocerte Luis. Cuando volví de la selección en 2015, me llamaron los jugadores para volver, le puse a José Luis Sáez la condición de ocuparme de las categorías inferiores. Yo nazco como entrenador de cantera, luego como seleccionador. Pero me siento muy identificado con ese proceso largo. Al final de mi trayectoria veo ese desemboco ideal y de diversión».

«Ahora mantengo un compromiso de apoyo con las inferiores. Los protagonistas son los clubes que forman a los jugadores. La pirámide pueda considerarse más único que raro. Esta idea de mantener este sistema enriqueciendo las inferiores es realmente de algo que estamos orgullosos. Eso hace que se genere una idea de equipo, más que de selección. En el que la cantera produce a los jugadores del primer equipo. Siempre estamos abiertos a que la Liga nos de sorpresas», continuaba el seleccionador de baloncesto.

Preguntas finales

Para terminar, Eduardo Inda preguntó a Sergio Scariolo por qué perdió el Real Madrid en Berlín en la final de la Euroliga: «Porque los otros fueron mejor. Tuvieron frialdad y pararon la hemorragia. El Madrid se fue al descanso con la sensación de no haber roto el partido. Algo que no tenía sentido en una final».

Y la pregunta a Luis de la Fuente fue un pronóstico para la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia: «Hacer pronósticos es realmente difícil. Pero es menos difícil cuando esta el Real Madrid de por medio. Lo que hemos vivido estos años, lo que hacen ellos no lo hace nadie. Yo espero y deseo que gane el Madrid, pero que sea una gran final. Es difícil que se le escape al Madrid».

Para terminar, Luis de la Fuente habló de las opciones en la Eurocopa: «Lo que creo es que somos un gran equipo. Hemos armado un gran equipo. Con muy buenos jugadores. Era mi gran inquietud. Creo que un equipo que se deja todo y eres honesto, creo que ya es un éxito en sí. Mira que favoritos somos con Alemania, Francia, Portugal… Estamos en disposición de pelear por algo importante».