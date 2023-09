De la Fuente pide perdón por aplaudir a Rubiales: «Las críticas son merecidas, pensé que iba a dimitir»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que sucedió en la Asamblea Extraordinaria. «Me gustaría comenzar explicando lo que viví», arrancó el seleccionador. «Ante la repercusión social, mediática y política, quiero aprovechar este espacio para explicar la situación vivida. He recibido críticas por ello, duras críticas. Pienso que son merecidas, que lo lamento, que lo comprendo y pido perdón», añadió.

«Yo acudí a la Asamblea convencido de que asistíamos al acto de despedida de un presidente. Pero lo que pasó nos superó a todos. Quien me conoce sabe que esto no representa mis valores ni mi forma de actuar en la vida. En mi carrera siempre he tenido un comportamiento intachable», añadió. «Todos recordamos lo que sucedió en Sídney y lo que tenemos claro es que ni Jenni ni sus compañeros fueron responsables de lo que sucedió», finalizó.

A continuación, comenzó la rueda de prensa.

El aplauso

«En el comunicado ya censuré y critiqué la postura. En todos los comentarios estaba señalado. Yo creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano. Si pudiese volver atrás no lo volvería a hacer. Yo estoy al lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad».

Futuro

«Llevo nueve meses dirigiendo a la Selección y hay que ver las ruedas de prensa que he tenido que valorar».

Traicionado

«No me he sentido traicionado por Rubiales. Llegue pensando que iba a ser una dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así».

Justificación

«No justifico nada, es injustificable. No supe estar a la altura y controlar esas emociones. No me reconocía».

Peticiones de dimisión

«Cuento con el apoyo de la Federación. Respecto a lo de Yolanda Díaz, cada uno puede opinar como quiera».

Perdón

«Pido una y mil veces perdón. No me voy a fustigar. Os estoy contando mi verdad».

Los tiempos

«Este es mi espacio. Aquí me siento cómodo y creo que es donde tenía que dar explicaciones. Soy seleccionador nacional y creo que mi perdón es sincero».

Los valores

«Aplaudí porque estoy al lado de la igualdad y del respeto. Hay que seguir trabajando en materias de igualdad. No me reconozco y si pudiese echar el tiempo atrás no lo haría».

Jenni Hermoso

«Está viviendo un momento difícil. No he hablado con ella».

Rubiales

«No soy juez. Dejemos a los organismos que decidan. No estoy aquí para juzgar».

Los tiempos

«Cuando terminó la asamblea me reuní con el cuerpo técnico hasta altas horas de la madrugada y también el sábado».

Dimisión

«No me planteé la dimisión, pero si en algún momento los dirigentes me hubieran dicho que no contaba con su apoyo y confianza no hubiese dudado».