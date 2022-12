La fotografía privada que enfureció a Wanda Nara y provocó su ruptura definitiva con Icardi

Nuevos capítulos en el culebrón de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que parece que nunca va a llegar a su fin. Ambos disfrutaron juntos de unas vacaciones en las Maldivas, pero la empresaria no quiso subir fotos con su todavía marido y asegura en sus redes que no han vuelto. Wanda Nara desmiente a Icardi y niega una reconciliación. Admite que lo ha intentado, pero según su versión no están juntos, y de hecho está muy enfadada con el padre de sus dos hijas.

Ella ha viajado ahora por trabajo a Argentina, y cuando vuelva a Estambul no vivirá en casa del delantero, sino en otro piso que ha alquilado ella. «¿Por qué no decís que te reconciliaste?», le preguntaron a Wanda y su respuesta fue contundente: «Porque estaría mintiendo. Intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó». Precisamente, le sentó fatal que Icardi publicara una foto privada que se hicieron allí, tal y como cuenta su propia abogada.

Este pibe está loco. Ella dice que no quiere estar mas con él y sigue insistiendo con estas fotos. Cada vez creo más en lo que me contaron del pasaporte 😳 pic.twitter.com/3WwxpjqSGW — Pampito (@PampitoOk) November 29, 2022



«Wanda Nara tiene muy claro que la relación no funciona. Conozco las dos versiones, y conozco la insistencia de Mauro Icardi de recuperar la pareja, él no termina de cortar. Estuve hablando con Wanda Nara y ella está muy enojada porque se trató de fotos privadas, de la intimidad, y no estaban destinadas a ser públicas como para probar si estaban juntos o no estaban juntos. Es evidente que Mauro sigue luchando, pero a estas alturas es un desafío mayor, que es lo que está indignando a ella», dice Ana Rosenfeld, abogada de la influencer argentina.

Por otro lado, Wanda Nara ha protagonizado un nuevo escándalo en su país, pues según varios medios L-Gante la lió el pasado jueves cuando los miembros de seguridad no le dejaron entrar al edificio de la empresaria. Todo aquello acabó a gritos y golpes y con Wanda estrellando su coche, según esas informaciones.