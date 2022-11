Wanda Nara y Mauro Icardi han disfrutado de unas vacaciones en las Malvidas. Hasta ahí, todo normal salvo que se habían separado semanas antes. La influencer argentina llegó a decir que ya habían firmado el divorcio, pero poco después se fueron juntos de viaje. Nadie entiende a la pareja, porque Icardi insiste en demostrar que ha vuelto con la madre de sus hijas, pero ella no ha reconocido todavía que se han reconciliado. De hecho, lanzan mensajes contradictorios porque Wanda nara dijo hace unas horas que estrenaba casa en Estambul, dando a entender que no iba a vivir con Icardi.

Por su parte, el delanterio ha formado un lío mundial filtrando y publicando un mensaje íntimo y privado de Wanda Nara a través de Whatsapp. «Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G», escribió Wanda en el mensaje que le envió a Icardi, y que además cerró con el emoji de la carita de un bebé.

Rumores de embarazo

Obviamente, se especula que esa letra G sería el nombre del hijo que podrían tener a partir de esta reconciliación. Este mensaje de texto lo hizo público el propio futbolista, el cual incluía una selfie junto a su mujer, los dos abrazados en las Maldivas. Además de hacer pública la conversación, Icardi quiso responder a Wanda Nara en sus redes: «Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos. Pronto volveremos con G».

Lo raro de todo es que Wanda no emite ningún tipo de señal y en las imágenes se la ve seria mientras su marido le da un beso en la mejilla y la abraza por atrás. Resulta extraño que la modelo no reaccione ante las publicaciones del futbolista, ya que esa suele ser la actitud que toma cuando las cosas no van bien entre ellos.