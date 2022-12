Escándalo en la casa Wanda Nara con L-Gante: gritos, golpes, furia y un coche estrellado

Wanda Nara sigue en el foco. La influencer negó que haya vuelto con Mauro Icardi pese a disfrutar de unas vacaciones juntos en las Maldivas. Y ahora está en su Argentina natal cumpliendo con compromisos profesionales. Lo que seguro no esperaba es protagonizar un nuevo escándalo allí, no con el futbolista de por medio, sino con el cantante L-Gante, con el que ha sido relacionada durante las últimas semanas tras un ardiente videoclip en el que participó.

Hasta hace pocas semanas, ambos se mostraban juntos y felices en todos lados, pero tras las fotos de Wanda con Icardi se acabó ese buen rollo. De hecho, varias fuentes aseguran que en las últimas horas han tenido una fuerte pelea que habría terminado con un coche estrellado y destrozos en el edificio de la empresaria.

Los detalles de lo sucedido

«Esto fue el día de ayer (por este jueves), 7.30 de la tarde, había mucha gente circulando en el edificio por una fiesta de los vecinos. Lo que pasó es que Wanda le prohibió la entrada a L-Gante; él llegó, el seguridad coge la lista y no estaba. L-Gante tuvo un ataque de nervios total, de locura, y empieza a darle patadas al portón, se formó un escándalo con los de seguridad tremendo. Hubo insultos, gritos, me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y estrelló un auto», comenzó contando el periodista Guido Záffora.

Siempre de acuerdo a estas informaciones, los vecinos del conocido Chateau Libertador Residence, donde vive la influencer, estarían indignados con el episodio en cuestión. «La primera frase que me llegó al móvil fue ‘llegó hace dos días (por Wanda) y no para de hacer quilombos’», añade el reportero en la televisión de aquel país. A L-Gante no le ha gustado nada que Wanda disfrte de unas vacaciones con Icardi, aunque ella asegura que no han vuelto. «¿Por qué no decís que te reconciliaste?», le preguntó a la mediática un seguidor de Instagram. Y ella le respondió: «Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó».