Wanda Nara niega que haya vuelto con Icardi y él publica una foto íntima y privada para demostrarlo

El culebrón de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi nunca acaba. Ambos han disfrutado de un viaje juntos a las Maldivas, desde donde la influencer argentina subió la temperatura publicando un vídeo en el que aparecía desnuda en la bañera. Sin embargo, la empresaria no quiso subir fotos con su todavía marido y ahora ha asegurado en sus redes que no han vuelto.

Wanda Nara desmiente a Icardi y niega una reconciliación. Admite que lo ha intentado, pero según su versión no están juntos. De hecho, ella ha viajado ahora por trabajo a Argentina, y cuando vuelva a Estambul no vivirá en casa del delantero, sino en otro piso que ha alquilado ella. «¿Por qué no decís que te reconciliaste?», le preguntaron a Wanda y su respuesta fue contundente: «Porque estaría mintiendo. Intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó».

Wanda Nara, Mauro Icardi ile barışmadığını açıkladı. pic.twitter.com/OAho9qLBr9 — Le Marke Sports (@lemarkesport) November 29, 2022

Minutos después de esa respuesta de la ingluencer, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, Icardi compartió una foto privada e íntima de un fogoso beso con lengua entre ambos con el siguiente mensaje: «Buenas noches, mañana seguimos». Sin embargo, poco después borró esa y todas las publicaciones que había hecho en los últimos días en las que se les veía juntos en Maldivas.

El ariete del Galatasary ha publicado infinidad de fotografías en las que aparecían besándose, abrazándose, cenando… Un viaje que Icardi esperaba que sirviera para consumar la reconciliación, pero según Wanda Nara no ha vuelto con él, por lo que el culebrón seguirá con nuevos capítulos.