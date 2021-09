Max Verstappen es el nuevo líder del Mundial tras su victoria en el Gran premio de los Países Bajos por delante de Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas. Pierre Gasly ha acabado cuarto en Zandvoort por delante de Charles Leclerc.

Fernando Alonso ha logrado adelantar a Carlos Sainz en la última vuelta y ha terminado el Gran Premio de los Países bajos sexto mientras que Sainz ha sido séptimo por delante de Sergio Pérez. Esteban Ocon y Lando Norris han completado el Top-10.

Minuto a minuto del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1

¡Victoria para Verstappen!

Max Verstappen se lleva la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos y es el nuevo líder del Mundial. Hamilton termina segundo y marca la vuelta rápida y acompañará a ambos en el podio Valtteri Bottas. Fernando Alonso ha logrado adelantar a Carlos Sainz y termina sexto en Zandvoort.

Vuelta 71/72 – Sergio Pérez adelanta a Ocon y va a por Alonso

Fernando Alonso sigue sin adelantar a Carlos Sainz y Sergio Pérez va a por el asturiano tras haber adelantado a Esteban Ocon.

Vuelta 70/72 – Vuelta rápida de Bottas

Pese a las indicaciones de Mercedes, Bottas ha hecho la vuelta rápida y se la ha arrebatado a Hamilton.

Vuelta 69/72 – Fernando Alonso sigue sin adelantar a Carlos Sainz

Algo en el coche de Carlos Sainz ha mejorado y Fernando Alonso sigue sin adelanterle a dos vueltas para el final.

Vuelta 66/72 – Sergio Pérez adelanta a Lando Norris

Sergio Pérez, que salía último, ya es noveno tras adelantar a Carlos Sainz.

Vuelta 64/72 – Fernando Alonso ya está en zona de DRS respecto a Carlos Sainz

Los problemas de Carlos Sainz son evidentes y que Fernando Alonso le adelante es cuestión de tiempo.

Vuelta 62/72 – Vuela Fernando Alonso

Fernando Alonso sigue mejorando sus tiempos y está a menos de cinco segundo de un Carlos Sainz al que debería dar caza en las diez vueltas que quedan.

Vuelta 60/72 – El neumático duro no responde a Carlos Sainz

Carlos Sainz está perdiendo casi un segundo por vuelta respecto a Fernando Alonso. El asturiano está a 7 del madrileño.

Vuelta 58/72 – Alonso se acerca a Carlos Sainz

Vuelta rápida personal para Fernando Alonso, que tiene a menos de 9 segundos a Carlos Sainz.

Vuelta 57/72 – Sergio Pérez, un nuevo enemigo para Alonso

Sergio Pérez adelanta a Ricciardo. Se pone décimo y va ahora a por Lando Norris.

Vuelta 55/72 – Hamilton no renuncia a la victoria

Lewis Hamilton está más cerca que nunca, tiene la vuelta rápida y aún así ha pedido al británico que renuncie a adelantar a Verstappen y que gestione neumáticos. Hamilton se niega. Va a por la carrera.

Vuelta 52/72 – Norris amenaza la séptima posición de Alonso

Lando Norris viene muy rápido y podría pasar a los Alpine de Esteban Ocon y de Fernando Alonso.

Vuelta 51/72 – Abandona Tsunoda

Yuki Tsunoda, segundo abandono tras Nikita Mazepin.

Vuelta 50/72 – Así esté el Top-10

Vestappen, Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lando Norris y Ricciardo son ahora mismo los 10 primeros.

Vuelta 48/72 – Para Sergio Pérez cuando le iba a adelantar Fernando Alonso

Para Sergio Pérez, que sale decimosegundo, y Fernando Alonso vuelve a ser séptimo.

Vuelta 48/72 – Fernando Alonso tiene a tiro a Sergio Pérez

Sergio Pérez es el que está haciendo tapón. Fernando Alonso está pegado hasta él y Esteban Ocon al español.

Vuelta 46/72 – Ocon está en zona de DRS respecto a Alonso

Esteban Ocon tiene DRS respecto a Fernando Alonso. ¿Conseguirá arrebatarle la octava posición?

Vuelta 44/72 – Norris para y Alonso gana una posición

Lando Norris para y Fernando Alonso ya es octavo. Mazepin se retira del Gran Premio de los Países Bajos.

Vuelta 41/72 – Verstappen mantiene la primera posición

Muy bien Red Bull. Supera el ataque de Mercedes y Verstappen sale de su parada por delante de Lewis Hamilton. Ambos lo han hecho por delante de Bottas.

Vuelta 40/72 – Hamilton para antes que Verstappen

Lewis Hamilton para para tratar de adelantar a Max Verstappen. ¿Lo conseguirá?

Vuelta 38/72 – Ocon vuelve a amenazar la novena posición de Alonso

Esteban Ocon rueda muy cerca de Fernando Alonso y podría entrar en zona de DRS en las próximas vueltas.

Vuelta 37/72 – Tropo de Vettel

Problemas para Sebastian Vettel que ha caído hasta la decimoséptima posición. Bottas le ha librado por los pelos pero ha perdido algo de tiempo.

Vuelta 35/72 – Leclerc para y sale por delante de Sainz

Leclerc para y sale quinto por delante de Carlos Sainz. Se mantienen las seis primera posiciones.

Vuelta 34/72 – Para Fernando Alonso

Buena parada de Fernando Alonso. Sale noveno, detrás de Sergio Pérez y delante de Esteban Ocon. Ha logrado defender posición el asturiano.

Vuelta 33/72 – Mala parada de Carlos Sainz

Mala parada de Carlos Sainz que sale séptimo por detrás de Fernando Alonso. Esteban Ocon también ha parado y podría adelantar al asturiano.

Vuelta 32/72 – Para Bottas

Bottas para y ahora mismo los tres primeros son Verstappen, Hamilton y Bottas.

Vuelta 31/72 – Verstappen vuelve a liderar al GP de los Países Bajos

En la recta de meta Verstappen ha adelantado a Bottas. Bottas después se ha dejado adelantar por Hamilton.

Vuelta 30/72 – Verstappen, a por Bottas

Verstappen ya está en zona de DRS intentando adelantar a Bottas. Bottas deberá aguantar lo máximo posible para ayudar a Hamilton.

Vuelta 28/72 – Gasly adelanta a Alonso

Gasly, con neumáticos nuevos, ha adelantado a Fernando Alonso. No es la pelea del asturiano.

Vuelta 28/72 – Red Bull es consciente de la estrategia de Mercedes

Conocedor de la estrategia de Mercedes, Red Bull incita a Max Verstappen a adelantar a Bottas.

Vuelta 27/72 – Bottas va a ir a una parada

Mercedes va a ir a una vuelta con Bottas y va a tratar que Hamilton pare antes que Verstappen en busca del doblete.

Vuelta 25/72 – Gasly para para protegerse de los Ferrai

Pierre Gasly, que rodaba cuarto, ha parado antes que Leclerc para protegerse. Ahora mismo Carlos Sainz es quinto y Alonso sexto. Gasly sale séptimo tras él.

Vuelta 23/72 – Vuelta rápida para Hamilton

Hamilton se acerca a Verstappen. Mercedes podría jugar dos bazas e ir con Bottas a una vuelta.

Vuelta 22/72 – Verstappen para y se defiende de Hamilton

Max Verstappen para y logra salir por delante de Lewis Hamilton. Ahora lidera al GP de los Países Bajos Valtteri Bottas.

Vuelta 21/72 – Ha parado Hamilton

Hamilton ha parado y ha salido tercero por detrás de Valtteri Bottas.

Vuelta 20/72 – Fernando Alonso sigue progresando

Fernando Alonso está cada vez más cerca de Carlos Sainz y más lejos de Esteban Ocon.

Vuelta 19/72 – Sergio Pérez mantiene la vuelta rápida

Sergio Pérez mantiene la vuelta rápida aunque no sumaría el punto extra ya que no está entre los diez primeros. Ahora mismo rueda decimoséptimo.

Vuelta 17/72 – La distancia entre Sainz y Alonso

Fernando Alonso está 5 segundo de Fernando Alonso pero ya tiene a más de 2,5 a Esteban Ocon.

Vuelta 15/72 – Así va la carrera

Vestappen, Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Ricciardo y Giovinazzi son ahora mismo los 10 primeros.

Vuelta 13/72 – Vuelta rápida personal para Alonso

Parece que Fernando Alonso estaba gestionando sus neumáticos. Mientras algunos empiezan a parar, él comienza a hacer sus mejores registros.

Vuelta 11/72 – Vuelta rápida para Sergio Pérez

Los equipos empiezan a cambiar sus estrategias. Podría ser más favorable ir a dos paradas en el GP de los Países Bajos. Sergio Pérez ha parado y ha marcado la vuelta rápida después. Sebastian Vettel también ha parado.

Vuelta 10/72 – Vuelta rápida para Hamilton

Lewis Hamilton presiona a Verstappen con una vuelta rápida. Sergio Pérez ha tenido que parar a cambiar neumáticos en la vuelta 9 y sólo tiene a Mick Schumacher tras él.

Vuelta 9/72 – ¿Qué le pasa a Alonso?

Fernando Alonso está rodando casi un segundo más lento que Carlos Sainz. Podría tener problemas el asturiano en su coche o puede que simplemente esté gestionando neumáticos.

Vuelta 7/72 – Esteban Ocon pide por radio que le dejen pasar a Alonso

Esteban Ocon dice que Fernando Alonso es demasiado lento. Carlos Sainz se les está yendo y habrá que ver si Alpine permite al francés adelantar al asturiano.

Vuelta 5/72 – Esteban Ocon está intentando adelantar a Alonso

Luchan los Alpine por la séptima posición. Esteban Ocon está en zona de DRS respecto a Fernando Alonso y ha tratado de pasar al asturiano en la curva 3.

Vuelta 4/72 – Así va la carrera

Vestappen, Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Ricciardo y Giovinazzi son ahora mismo los 10 primeros.

Así ha sido la salida de Fernando Alonso

Vuelta 1/72 – ¡Fernando Alonso gana dos posiciones!

Muy agresivo Fernando Alonso. Ha adelantado a Giovinazzi y a Esteban Ocon por el exterior. Salía noveno y ya es séptimo. Carlos Sainz se mantiene sexto.

Vuelta 1/72 – Verstappen mantiene la primera posición

Buena salida de Max Verstappen que defiende la posición respecto a Hamilton.

15:00 – Arranca la vuelta de formación

La carrera será sobre seco. No se espera lluvia en las 72 vueltas.

14:55 – Cinco minutos para el inicio de la carrera

¡Atención a la salida! Las curvas 1 y 3 serán claves para progresar. Los pilotos serán agresivos y podrían haber incidentes.

14:49 – Características del circuito de Zandvoort

• Nombre: circuito de Zandvoort

• Longitud: 4.259 kilómetros

• Curvas: 14 (4 izda | 10 dcha)

• Distancia de carrera: 72 vueltas / 306.648 km

14:44 – Alonso promete que será agresivo en la salida

Sobre sus opciones de cara al GP de los Países Bajos, Fernando Alonso señalaba: “Ojalá podamos adelantar a alguien, salimos por la parte limpia y a partir de ahí intentar consolidar la posición que tengamos porque creemos que adelantar va a ser muy difícil”.

“Hay que ser muy agresivos en la primera vuelta. Será un poco estilo Mónaco o Hungría, donde todo se juegan alrededor de las paradas, pero la acción en pista no creo que haya muchas”, añadía.

14:37: – Carlos Sainz y sus opciones de cara al GP de los Países Bajos

“La prioridad será sumar puntos. Todo ha vuelto a la normalidad con Red Bull y Mercedes. Espero hacer una buena salida y el resto de la carrera debería ser tranquila”, decía Carlos Sainz tras la sesión de clasificación.

“Es el circuito, probablemente, de los más complicados. Cada error lo pagas. Fuera de la línea hay mucha arena por el viento. Si te sales un poco el coche se va y es muy complicado. En carrera vamos menos al límite pero es un circuito que no perdona”, agregaba el madrileño.

14:28 – Se espera una salida muy agresiva

Los pilotos sólo harán una parada y las opciones de progresar en un circuito en el que resulta tan difícil adelantar pasan por la salida. Si bien Carlos Sainz saldrá sexto, Fernando Alonso lo hará noveno desde la zona limpia. Ambos prometen ser agresivos tanto en la curva 1 como en la 3.

14:19 – Red Bull y el Mundial de Constructores

Si bien Max Verstappen parte de una posición privilegiada para recortar a Lewis Hamilton los 3 puntos que tiene de diferencia respecto a él, Red Bull lo tendrá más complicado para recortar los 7 que tiene respecto a Mercedes. Y es que Hamilton sale segundo y Valtteri Bottas tercero, mientras que Sergio Pérez lo hará último desde el pit-lane.

TEAM STANDINGS: After 12 rounds #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/dvhcGlElAP

14:13 – Sergio Pérez saldrá último desde el pit-lane

Red Bull ha aprovechado la mala clasificación de Sergio Pérez, que iba a salir decimosexto, para cambiar el motor. El mexicano saldrá último desde el pit-lane.

14:06 – Carlos Sainz irá a una parada

Marc Gené: “Vamos a ir a una parada y creemos que nuestros rivales también van a ir a una”. Sobre los objetivos de Ferrari, ha señalado: “Un podio es muy optimista. Espero pasar a Gasly y terminar por delante de Mclaren”.

14:00 – Max Verstappen quiere volver a ponerse como líder del Mundial

Max Verstappen afrontará el GP de los Países Bajos desde la pole y con serías opciones de volver a situarse como líder de Mundial de Fórmula 1. La grada, que se teñirá de naranja para apoyarle, le dará un extra para que pueda mantener la primera posición y recortar los 3 puntos que tiene de desventaja respecto a un Lewis Hamilton que saldrá segundo en Zandvoort.

Lewis Hamilton's championship lead has been cut to 3 points #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/bTMiRViRxy

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021