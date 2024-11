El finiquito que pide Checo Pérez si le despiden de Red Bull… ¡está a la altura del salario de Mbappé!

A Checo Pérez se le van agotando las balas y sobre todo los motivos para demostrar que está capacitado para continuar siendo piloto de Red Bull a partir del año que viene. Su futuro, a pesar de tener contrato con la escudería austriaca hasta el final del Mundial de 2026, es más incierto que nunca, pero si algo ha quedado claro es que no se lo va a poner nada fácil al que ha sido su equipo durante cuatro años si opta por esta drástica medida de despedirle.

Recientemente, se ha filtrado la cifra del finiquito que demandan Checo y su agencia a Red Bull en el caso de ser despedido de cara a 2025 y esta es tan desorbitada que está a la altura de lo que cobran las mayores estrellas del deporte. Por ejemplo, esa indemnización de 20 millones de dólares que pide el piloto mexicano es muy similar a del salario de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Sin embargo, sus méritos indican que Red Bull estaría en lo cierto si finalmente, cuando concluyan las tres últimas citas del campeonato, decide cesar a su segundo piloto. Y es que Checo Pérez está firmando su temporada más nefasta en la Fórmula 1, pues actualmente la clasificación muestra que es el peor piloto de los ocho con mejor coche y sus 151 puntos están a punto de arrebatarle a su equipo un trofeo de constructores que no sueltan desde 2022.

De hecho, Red Bull no es ni el segundo mejor fabricante a día de hoy –está por detrás de McLaren y Ferrari–, y eso que tiene a Max Verstappen como líder del Mundial de pilotos (393 puntos) y a una carrera de arañar su cuarto título. Los datos no engañan y señalan más que nunca a un Checo que está obligado a quedar mejor que octavo clasificado al final del año o si no su escudería podría tomar la peor de las decisiones para él.

Checo Pérez es el gran problema de Red Bull

La cifra filtrada por Blick habla de 20 millones de dólares que demandaría el mexicano, pero la sangría para Red Bull sería todavía mayor si no gana el título de constructores, pues estarían perdiendo en torno a 50 millones, según los cálculos y la información de este medio al que citamos. El despido de Checo es un bien necesario para la marca de las bebidas energéticas, pero también un arma de doble filo, pues la enorme cantidad económica que envuelve a una figura llena de patrocinios podría ahogar en una pequeña crisis al equipo con sede en Milton Keynes.

Por su parte, Checo Pérez afronta el Gran Premio de Las Vegas después de lograr un punto en las dos últimas citas y sabiendo que se juega su asiento, es decir, como uno más, ya que eso se ha convertido en la tónica para él durante este año. «Necesitamos un par de 1-2 (quedar primero y segundo él y Verstappen) de aquí a final de año. Ojalá podamos hacerlo y ese sería el gran objetivo: ser más fuerte en las carreras restantes».

El abanico de pilotos dispuestos a coger el sitio que dejaría libre no es muy amplio, pues la parrilla de 2025 está casi configurada a falta del asiento de RB. Liam Lawson es quien lo ocupa tras la destitución de Daniel Ricciardo, pero el neozelandés también es el mejor posicionado para acompañar a Verstappen si se diera el despido de Checo. Si no, la opción de Franco Colapinto todavía se valora en Red Bull.