Fin a la Liga en la que los escándalos de los árbitros decidieron el título y el descenso

La Liga 2024-2025 ya es historia. El domingo llegaba a su fin una temporada más de la máxima categoría del fútbol español, que pasará a la historia por ser la temporada en la que el arbitraje español tocó fondo. Los escándalos arbitrales se han sucedido a lo largo de las jornadas, afectando a los puestos más decisivos: los de arriba, que deciden el título, y los de abajo, puesto que el descenso queda marcado por grandes polémicas.

Más allá de que se ha batido el récord absoluto de revisiones de VAR, lo que indica que esta temporada ha sido en la que los árbitros de campo más se han equivocado, ha habido muchas acciones que dejan claro el pésimo nivel de los árbitros de Primera División. Algo que hace necesaria la reforma del sistema arbitral que reclama el Real Madrid y en la que ya está trabajando la Real Federación Española de Fútbol, de la mano de los clubes.

La pérdida de confianza en los árbitros por parte de los clubes es más que evidente, puesto que pocos son los que no se han quejado de manera formal por decisiones de lo más controvertidas. Esos arbitrajes han sido decisivos en esta temporada tanto en la consecución del título por parte del Barcelona como en el descenso de Leganés y Las Palmas.

En el recuerdo ya lo que sucedió entre las jornadas 22 y 24, en las que el Real Madrid comenzó con siete puntos de ventaja respecto al Barcelona y terminó por detrás en la clasificación. Todo por sendos arbitrajes polémicos en los partidos de los madridistas ante Espanyol, Atlético y Osasuna, en los que sólo le permitieron sumar un punto; así como a las ayudas que recibió el Barça ante Alavés, Sevilla y Rayo Vallecano. Entonces, los culés tomaron una ventaja que les reenganchó a la pelea por el título y que no desaprovecharon, alzándose con su vigesimoctavo título liguero.

Los árbitros deciden el descenso

Más reciente es lo sucedido en la pelea por el descenso. A falta de tres jornadas para el final, con Las Palmas luchando por no descender, le anularon un gol ante el Sevilla que supuso prácticamente la confirmación de la pérdida de categoría y la salvación para los hispalenses. Ambas cosas se consumaron con un penalti surrealista que señaló Gil Manzano a favor del Alavés, que además dejaba en el alambre al Leganés.

Los pepineros han acabado en Segunda División y buena parte de la responsabilidad reside en un colectivo que decidió señalarle una jornada después otra pena máxima al Alavés, pitada por Díaz de Mera Escuderos, que fue clave en la salvación de los vitorianos. Esa decisión dejó al Leganés sin depender de sí mismo de cara a la última jornada, donde necesitaba ganar y que no lo hiciera el Espanyol.

Pero para terminar de enterrar a los madrileños, cuando iban goleando al Valladolid en la última jornada y el conjunto perico no era capaz de ganar a Las Palmas en casa –lo que les mandaba a Segunda– apareció Muñiz Ruiz para inventarse un penalti a favor del Espanyol. Aunque la imagen no deja lugar a dudas, desde el VAR no le avisaron para que acudiera a revisarlo, pese a que el error mandaba directamente a un equipo a Segunda División, como así acabó siendo.

Pérdida de confianza a nivel internacional

Lo peor de todo esto es que apunta a no tener consecuencias para ningún árbitro. El retiro de González Fuertes y Melero López por haber cumplido ya 45 años hace que ninguno de los colegiados de Primera División vaya a descender a Segunda. Lo que imposibilita que el nivel del arbitraje español mejore de cara al próximo curso, a no ser que la reforma del sistema arbitral llegue antes de que comience la temporada 2025-2026.

La pérdida de confianza en los árbitros españoles traspasa ya nuestras fronteras. No sólo en nuestro fútbol se les cuestiona. Por mucho que desde el Comité Técnico de Árbitros se nieguen a hacer autocrítica y sigan defendiendo las actuaciones de los colegiados, tanto en la UEFA como en la FIFA han pasado a tener un papel prácticamente residual. De hecho, sólo Del Cerro Grande ha sido designado para las finales de la UEFA, teniendo un papel residual desde el VAR, como ayudante, por debajo del árbitro de VAR y su asistente, y será el único que acuda al Mundial de Clubes.