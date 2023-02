Filtran la letra del tema de Shakira y Karol G… ¡con nuevos palazos a Piqué!

Gran expectación por la nueva canción de Shakira y Karol G, una colaboración que lleva por nombre TQG, iniciales de Te Quedó Grande, y que parece que seguirá la línea de la sesión de la colombiana con Bizarrap, en la que atacó directamente a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía. Durante las últimas horas han filtrado un fragmento del tema, que todo apunta que estará cargado de palos hacia el ex futbolista.

El medio latinoamericano Telemundo ha tenido acceso a una parte de la letra de esta canción. Entre los versos que Karol G dedica a su ex, destaca «Al menos conmigo, yo te mantenía bonito», mientras que Shakira parece dirigirse a Piqué así: «Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía».

Canción al desamor

Según ellas mismas han admitido en diferentes entrevistas, llevaban mucho tiempo queriendo colaborar y sacar una canción juntas. En un principio se pensó que las cantantes colombianas sacarían el tema el día 2 de febrero, día del cumpleaños de Shakira y Piqué, pero no fue así. Según confirmó Andrea Meza en Hoy Día, la canción es claramente una carta de desamor llena de indirectas hacia los ex de las cantantes. Karol G carga contra Anuel AA y Shakira contra el ex jugador del Barça.

Según Karol G, cuando le enseñó la canción a Shakira para ver si esta quería colaborar con ella y sacar el tema conjunto la ex de Piqué se emocionó muchísimo: «Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento». Si no hay sorpresas, el tema saldrá a la luz el próximo 24 de febrero, fecha en la que se lanza el nuevo disco de Karol G: Mañana Será Bonito. Los seguidores de ambas cantantes colombianas están muy expectantes por descubrir el que será uno de los ‘temazos’ del verano, también por el morbo de los dardos.