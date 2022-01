La FIFA premió a Cristiano Ronaldo con un galardón inesperado en el que le reconocían como el máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales. El delantero portugués del Manchester United fue el único de los premiados que estuvo presente en Zúrich en la gala The Best y aseguró que espera seguir jugando cuatro o cinco años más.

«La verdad es que es un sueño, tengo que agradecérselo a mis compañeros de la selección portuguesa, siempre me han acompañado», comenzó explicando Cristiano Ronaldo cuando recibió el premio en sus manos. «Nunca pensé que fuera posible superar este récord. Ya llevo 115 goles y es algo increíble, un honor y un orgullo», añadió el ex delantero del Real Madrid y Juventus.

«Agradezco a mi familia, a mi mujer y a mis hijos», dijo un emocionado Cristiano Ronaldo. «Estoy muy orgulloso, es un logro extraordinario ser el máximo goleador de la historia de las selecciones», desveló durante la gala The Best, que concluyó con la entrega de este premio. Antes, Robert Lewandowski se había proclamado como el mejor jugador del año y Alexia Putellas volvió a hacer historia al ser la primera española en lograr este trofeo.

Por último, Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro. «La motivación sigue ahí. Dentro de poco cumpliré 37 años, pero me siento muy bien, motivado y estoy entrenando duro», respondió. «Quiero seguir jugando. A veces me preguntan cuándo me retiraré y espero jugar cuatro o cinco años más», concluyó el atacante que regresó a Old Trafford el pasado verano.