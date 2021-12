Como hicieran hace unos meses Giorgio Chiellini o Leonardo Bonucci, otro histórico de la Juventus, que ahora milita en el Parma, como es Gianluigi Buffon ha hablado sobre el paso de Cristiano Ronaldo por el club transalpino. Al igual que los dos defensas, el guardameta italiano no ha dejado en buen lugar al astro portugués que se marchó este verano de la Vecchia Signora para regresar al Manchester United.

«El hecho de no haber ganado la Champions es lo que mantiene vivo mi espíritu deportivo», comienza explicando el guardameta italiano, que ya tiene casi imposible saborear lo qué es levantar la Orejona. «Estoy en muy buena forma y respeto mi profesión y, quizás, si hubiera ganado la Liga de Campeones ya me hubiera retirado porque no tendría ningún objetivo importante que alcanzar. El día de mañana no sé si seré directivo o entrenador», añadió Buffon en la entrevista que ha concedido a TUDN.

Esas ganas de seguir jugando parecen que van para largo ya que se sigue marcando retos en el futuro. «Me gustaría jugar en México o Estados Unidos», explicó el mítico portero que se convirtió en uno de los mejores del momento cuando estaba en la Juventus. «Me gustaría tener esas experiencias, pero veremos qué pasa», agregó, dejando en el aire si las va a llevar a cabo o no.

Por otro lado, también fue cuestionado por el paso de Cristiano Ronaldo por el club bianconero y no se mordió la lengua. «La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions el primer año que llegó, que coincidió con el que yo estaba en París», arrancó respondiendo. Parecía que se desharía en palabras de halago para el portugués, pero tras este inicio llegó la bomba.

«Cuando volví trabajé dos años años con Cristiano Ronaldo y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo», opinó Gianluigi Buffon. «Cuando llegamos a la final de 2017 fue porque éramos un equipo experimentado y funcionábamos como una unidad, había esa competencia dentro del grupo por los puestos en el once»; añadió. «Eso lo perdimos con Cristiano», dijo el arquero italiano.

Además, Buffon es una voz autorizada para hablar sobre los actuales porteros que están siendo de los mejores en los últimos años y le preguntaron por el mejor. «Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarrumma, Keylor Navas… No tengo ninguno que esté por encima de los demás, pero Donnarumma puede ser el que suba ese escalón, tiene el potencial para destacar sobre los demás», concluyó Gigi.