El fiestón de Shaquille O’Neal con Sophie Rain, la modelo que más gana vendiendo desnudos en Onlyfans

Sophie Rain, la mujer mejor pagada de OnlyFans, es noticia en lo que se refiere al deporte por celebrar su 21 cumpleaños en Las Vegas acompañada por Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA. La modelo, conocida por vender fotos y vídeos explícitos en las redes, publicó una foto que se hizo viral en el regazo del ex pívoy y ahora DJ durante esa celebración en el Encore Beach Club de Las Vegas.

Una Sophie Rain que está orgullosa de cómo se gana la vida y no se deja pisar por nadie. De hecho, Michael Porter Jr., jugador de los Denver Nuggets de la NBA, reaccionó hace un tiempo tras conocerse que Sophie Rain había ganado más de 82 millones de dólares en OnlyFans. El alero calificó de «patéticos» a esos hombres que gastan grandes sumas de dinero en este tipo de contenidos para adultos.

La respuesta de Sophie Rain, atacando los sueldos de las estrellas del deporte como él y sus sueldos, dio mucho que hablar: «Es curioso cómo los hombres pueden driblar un balón y recibir cheques de 30 millones sin que nadie los considere patéticos. Pero cuando una mujer construye un negocio desde cero y gana varios MVP, de repente se produce una crisis moral».

La fortuna de Sophie Rain

Sophie Rain, influencer y modelo estadounidense de tan solo 21 años, dejó al mundo de las redes sociales en shock al revelar que ganó 43,4 millones de dólares en OnlyFans en solo un año. La joven, famosa también por ser aficionada del Chelsea y fan de Cole Palmer, aportaba pruebas de ello y compartió una captura de pantalla de sus ingresos en la plataforma, acompañada de un mensaje de agradecimiento a todos los que pagan por ver sus desnudos y el material sin cesura que publica.

«Agradecida por estar aquí un año», escribió en una publicación rápidamente se volvió viral, acumulando más de 14,6 millones de visualizaciones. Rápidamente, multitud de usuarios han comentado la espectacular cifra de dinero que ha ganado la joven en tan solo un año con su cuenta de Onlyfans, una de las más exitosas del mundo sin ninguna duda. Por ejemplo, las ganancias de Sophie Rain superan incluso los salarios anuales de estrellas de la NBA, como Jayson Tatum, que ganó 35 millones de dólares en 2023.

Sophie Rain es toda una estrella de las redes sociales, en Instagram tiene 5,2 millones de seguidores, donde comparte además detalles de su vida diaria, como su afición por el fútbol, ya que durante la Euro 2024 publicó varias fotos apoyando a Cole Palmer, ataviada con la camiseta del Chelsea, su equipo preferido. Junto a ella posaba la también modelo e influencer Aishah Sofey, ésta con la camiseta del Barcelona.