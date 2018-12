Cesc Fábregas podría fichar por el Atlético en invierno

El Atlético baraja la posibilidad de fichar a Cesc Fàbregas en el mercado de invierno, según 'TMW'

Cesc Fàbregas podría ser el primer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada. El centrocampista termina contrato con el Chelsea en junio de 2019 y el club rojiblanco se habría interesado por hacerse con sus servicios, según publica TMW. Aunque el cuadro colchonero no es el único que querría fichar al futbolista español, ya que el Milan de Gattuso también medita hacerse con el ex del Barça.

A sus 31 años el jugador no está contando con muchos minutos en el equipo londinense. Desde la llegada de Sarri, Cesc ha pasado a un segundo plano y eso ha provocado que varios equipos se interesen por su situación. De hecho, según el citado portal web el Atlético estaría sopesando la posibilidad de firmarle en el mercado de fichajes de invierno. Su situación contractual hace que sea un futbolista asequible y Simeone baraja pedir al jugador que solicite la carta de libertad para venir en enero.

Sin embargo, su fichaje no será nada sencillo puesto que el Milan también lo quiere y habría tenido las primeras conversaciones con el centrocampista catalán. La entidad colchonera intentará convencer al futbolista, que todavía no ha renovado con el Chelsea y no parece que vaya a hacerle en un futuro próximo, para reforzar su centro del campo con uno de los héroes del triplete de España (Eurocopa, Mundial y Eurocopa) entre 2008 y 2012.

Ahora la pelota está en el tejado de Cesc Fàbregas, que tiene las ofertas sobre la mesa y debe decidir cual escoge. El Milan todavía está en reconstrucción, mientras el Atlético es uno de los candidatos a ganar la Liga y la Champions League. Por ahora solo ha jugado 10 partidos entre todas las competiciones, de los cuales tres han sido de Premier League y en todos ha partido como suplente y no ha disputado más de 30 minutos.