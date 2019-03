De Gea, Godín, Rabiot, Mata o Giroud son algunos de los jugadores que finalizan su contrato en junio. El portero del United y el mediocentro del PSG serán los grandes atractivos del verano.

A falta de poco más de tres meses para que termine la temporada 2018-19, no son pocos los jugadores que aún tienen su futuro en el aire. El 30 de junio, como viene siendo habitual temporada tras temporada, expira el contrato de muchas de las estrellas del fútbol europeo y aún no han llegado a un acuerdo de renovación con sus respectivos clubes. Jugadores top que serían fichajes de renombre y que además podrían cambiar de destino de manera gratuita, sin que sus clubes de procedencia reciban un céntimo. Es el caso de grandes jugadores como David de Gea, Adrien Rabiot, Diego Godín…

El primero en la lista es De Gea. El guardameta español finaliza su vinculación con el Manchester United en junio de 2019. Está en plazo para negociar su futuro tanto con el propio conjunto inglés como con otro. Cierto es que una cláusula de su contrato le permitirá renovar automáticamente con los red devils por una temporada más, de hecho, Solskjaer confía en que así sea, pero la incertidumbre que envuelve el caso del portero ha provocado que desde Old Trafford empiecen a valorar la opción de buscar un sustituto en el mercado.

Pero el internacional no es el único guardameta de renombre que podría cambiar de aires y es que hay varios grandes porteros que también llegan al final de su contrato con sus respectivos equipos. Destacan dos de los mejores de la historia: Gianluigi Buffon e Iker Casillas. El guardameta del PSG quedará libre a final del curso, tras su primera temporada lejos de la Juve en la que su desempeño ha quedado en entredicho; mientras que el ex del Real Madrid ha confirmado que seguirá en el Oporto, aunque no ha plasmado aún su rúbrica en un nuevo contrato.

Godín y Filipe pueden dejar el Atlético

En la nómina de defensas que acaban sus contratos encontramos jugadores de gran calidad. Destaca la presencia de Diego Godín, que podría recalar en el Inter de Milán libre, tras tener paralizada su renovación con el Atlético de Madrid. Otro de los centrales de nivel que están en esta lista es David Luiz. El canarinho podría dejar el Chelsea en verano y su calidad, experiencia y jerarquía le hacen uno de los grandes deseados del próximo mercado.

Otros dos brasileños también quedarán libres en verano. Se trata de Dani Alves y Filipe Luis. El del PSG es uno de los jugadores más laureados -en cuanto a títulos se refiere- de la historia del fútbol que, aunque en sus últimas dos temporadas no ha rendido a su mejor nivel, sería un gran refuerzo para cualquier grande. Por su parte, el rojiblanco ha mostrado seguir en un gran estado de forma pese a sus 33 años.

Rabiot, el gran deseado

En el mediocampo aparece el gran atractivo de este verano, por el que los grandes de Europa ya están peleándose. Adrien Rabiot es sin duda la ganga del verano. A sus 23 años apunta a convertirse en uno de los mejores mediocentros de la próxima década. No ampliará su contrato con el PSG y los mejores del continente han entrado en la rifa por sus servicios. Su precio está fijado en 15 millones, que es lo que pide su representante en concepto de prima de fichaje. Todo apuntaba a que el Barça lo tenía hecho, pero su fichaje se le podría escapar.

En esta parcela del terreno de juego aparecen dos españoles. Los dos comparten equipo en Manchester y son otra de las opciones de los grandes para reforzarse. Se trata de Juan Mata y Ander Herrera. Ambos finalizan contrato el 30 de junio y su futuro está más que en el aire. Dentro de la Premier, también destaca Milner, mientras que en Portugal encontramos a dos jugadores importantes para el Oporto: Brahimi y Héctor Herrera, que podría ser uno de los refuerzos de Simeone para el Atlético.

Por último, arriba destacan dos de las piezas clave del Bayern de Múnich de la última década. Ribery y Robben pondrán fin a una etapa en Alemania en la que juntos han ganado siete Ligas, cuatro Copas y una Champions. Sus destinos parecen lejos de Europa, al menos el de el francés, mientras que el holandés se plantea su retirada.

En lo que se refiere a la Premier League, destacan nombres como el de Olivier Giroud, que termina su vinculación con el Chelsea. Aún no ha renovado y de no hacerlo podría ser un gran problema para los blues, que no pueden inscribir jugadores en el siguiente mercado por sanción. Wellbeck y Sturridge son otros dos de los atacantes de la liga inglesa que tienen aún su futuro en el aire.

Por último, también destaca el siempre polémico Mario Balotelli. Tras su paso con éxito por el Niza, el pasado verano llegó libre al Olympique de Marsella y esta temporada volverá a quedarse sin equipo. La temporada no está saliéndole todo lo bien que esperaba, pese a que tras un mal inicio, el italiano ha recuperado el olfato goleador en estos dos meses, marcando sus únicos cinco goles del curso.