David de Gea todavía no ha renovado y podría marcharse gratis al final de la temporada. Juventus y PSG están interesados en el guardameta, mientras el United, según Evening Standard, le ofrece casi 20 millones de euros anulaes

David de Gea termina contrato al final de esta temporada y todavía no ha renovado. El Manchester United está haciendo todo lo posible para ampliar el contrato a su guardameta, que se ha convertido en todo un icono de Old Trafford en sus ocho años en el club. Sin embargo y aunque el jugador asegura estar contento allí, no consiguen renovarle y expira el 30 de junio de 2019. Tiene ofertas de Juventus y PSG y en Manchester temen que el jugador termine marchándose.

Tras ocho años defendiendo la meta de los red devils, De Gea podría poner punto y final a su etapa. Según recoge el Evening Standard el club que dirige Ole Gunnar Solskjaer le ofrece un contrato que le convertiría en uno de los mejor pagados de la entidad junto con Alexis Sánchez y Aaron Ramsey. En este sentido, el United le pone encima de la mesa una oferta de 19,6 millones de euros anuales.

Acorde con la información del rotativo británico, De Gea y sus agentes han rechazado esa propuesta. Ed Woodward, máximo mandatario del Manchester United, está haciendo todo lo posible para intentar retener al futbolista pero por ahora el acuerdo parece estar bastante lejos. A día de hoy De Gea percibe unos 15 millones de euros anuales, mientras con la nueva oferta ganaría casi cinco millones más. Pero todo apunta a que si quieren alcanzar un acuerdo el United tendrá que aumentar todavía más su oferta.

El meta de la selección española ya es el mejor pagado del mundo pero quiere más. En el United temen que Juventus y PSG le ofrezcan una mayor cantidad de dinero para convencer al portero de recalar en sus filas. Los petrodólares del club parisino suponen una amenaza bastante grande y, aunque este pasado verano se hicieron con los servicios de Gianluigi Buffon, no termina de encontrar un seguro bajo palos y De Gea está considerado como uno de los mejores del mundo.

Por su parte, el gigante italiano sigue buscando un sustituto para Buffon. Szczesny no termina de convencer y la posibilidad de hacerse con el español es bastante tentadora. Además, al terminar contrato al final de la presente temporada De Gea ya es libre de negociar con cualquier club sin necesidad de que pasen por caja para acordar un precio de liberación con el Manchester United. Eso es lo que más temen en Old Trafford porque se iría gratis.