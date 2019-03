Iker Casillas se convirtió en la primera estrella de la Liga Icons y atendió a la prensa, donde repasó la actualidad del Real Madrid y un posible regreso a la Selección si Luis Enrique le llamase

Zidane

“Gana mucho, está claro que la llegada de Zidane me encanta y me alegra, pero esa llegada conlleva que las cosas no iban bien”.

Keylor Navas

“Me parece un grandísimo portero, se merece todo el respeto por las tres Champions consecutivas. Ha estado a un nivel impresionante. Courtois llega con una ambición tremenda. Lo que va a ganar es la competencia, como cada año hay en el Madrid”.

La Selección

“La Selección no es una etapa que haya cerrado. A diferencia de otros compañeros que la han dejado, que es respetable, creo que un portero es diferente. Aún así respeto siempre las decisiones del seleccionador que considera oportuno llevar a otros compañeros que están mejor”.

La edad no es inconveniente

“Me parece bien que Luis Enrique no mire el DNI, Jesús Navas ha demostrado con creces regresar, me alegro por él. Es bueno para él y para toda la gente”.

Embajador

“Al principio, un poco extraño. Estaba un poco perdido por donde iba ubicarme porque sigo en activo, pero me propusieron una idea brillante y con mucha ilusión y encantado y feliz. Es algo de agradecer que Tebas haya pensado en mí”.

Champions League

“He sentido mucho que no haya un Madrid – Oporto en Champions. Siempre hemos tenido la desgracia de caer antes que ellos y este año ha sido todo lo contrario. Llegamos a cuartos y el Madrid no. Me hubiera gustado mucho enfrentarme a ellos. Con el tiempo, cada uno tiene sus caminos y me gustaría por el cariño y entusiasmo que le tengo”.

Etapa en Portugal

“No perder nunca la ilusión, es lo importante y en eso estamos. Los resultados tienen que venir de la mano y estoy contento estos años en el Oporto”.