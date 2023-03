Ferran Torres y su entorno estallan tras conocer su ausencia en la selección española

Antes de que se diera a conocer la esperada y ansiada primera lista de Luis de la Fuente al mando de la selección española de fútbol, la agencia de representación de Ferran Torres, Leaderbrock Sports, estalló tras conocerse (antes de tiempo) que el jugador del Barcelona no estará en los elegidos por el nuevo seleccionador español. Una hora antes del anuncio en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, los agentes del jugador valenciano no podían aguantar las ganas por saltar la ‘bomba’ de la no convocatoria de su representado.

«15 goles y muchos títulos desde la sub-17. Los pasos no se pueden borrar. Hay gente que hoy va a ser muy feliz…ya tenéis vuestro trofeo», publicaba en redes sociales una historia de Instagram la agencia del futbolista del Barcelona que no está teniendo muchas oportunidades esta temporada de la mano de Xavi Hernández.

Ferran Torres, que había recibido numerosas críticas en sus últimas convocatorias de Luis Enrique, había sido uno de los jugadores que más goles anotó durante la etapa del técnico asturiano al frente de la selección, pero ahora no estará en esta nueva era de la mano de Luis de la Fuente. De hecho, en muchas ocasiones, su mayores haters le habían criticado por haber ido convocado por ser el yerno de Luis Enrique y no por sus méritos deportivos.

El ex del Valencia lleva esta temporada un total de cinco goles, habiendo disputado un total de 33 encuentros y disfrutado de 1.253 minutos. No obstante, pese a ser un asiduo en las convocatorias del primer equipo, el jugador se ha visto relegado a un segundo plano por detrás de Ansu Fati, Raphinha, Dembélé y, por supuesto, Lewandowski.

Dentro de su nueva lista, Luis de la Fuente ha sorprendido reduciendo la lista de jugadores del Barcelona de los ocho que fueron al Mundial a apenas tres con Pedri, Gavi y Balde como representantes. Ferran Torres ha sido uno de los sacrificados tras un Mundial en el que estuvo lejos de rendir al nivel esperado.