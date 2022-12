La monumental rajada de un periodista contra Ferran Torres que aplaude toda España

Ferran Torres fue uno de los señalados tras la eliminación de España en el Mundial a costa de Marruecos. El atacante del Barcelona estuvo horrible durante el choque y también en zona mixta con unas polémicas declaraciones que trajeron cola. De hecho, sus palabras enfadaron y mucho a Alexis, más conocido como MisterChip. El conocido comentarista deportivo y experto en datos estalló contra el valenciano y su rajada se ha hecho viral.

«Ferran, como otros tres o cuatro que hay en esta selección, pertenecen al grupo de otorgador de carnets. Son pocos, afortunadamente, porque la mayoría son gente normal, la mayoría de gente sana. No los vamos a nombrar porque son cuatro y Ferran es uno de ellos. Ferran es uno de los que va repartiendo carnés. ¿A mí me va a dar el carné de la selección española a un niñato de 22 años que cuando estaba yo llorando porque nos eliminaban en los penaltis de Eloy, él no era ni un espermatozoide? Este me va a decir a mí si tengo que ser o no de la selección española, si estoy a favor, si estoy en contra, si tengo que ver un partido, si tengo que ver otro partido. ¿Pero dónde va este chaval? Y encima después el partido que hizo ayer…», comenzó.

«Se cascó un partido lamentable»

«Mira que Luis Enrique tiene un montón de atributos, un montón y es un es un gran entrenador y tal, pero la verdad es que tiene una cosa que dicen que es un es una persona con un concepto de sí mismo bastante elevado y coge el tío ayer y pide perdón. Hasta Luis Enrique pide perdón. Y llega el muchacho este después del partido que se cascó ayer, que es uno de los partidos más lamentables que he visto yo de un jugador de la selección española en un Mundial y me salta con eso en la zona mixta», añadió.

«Le voy a decir una cosa a Ferran Torres. Cuando tu no habías nacido, eh Ferran, había ya muchos que llevábamos años y años llorando con esta selección. Con pelos en los huevos. Para que me vengas a decir si estamos o no en el barco de la Selección. No eres nadie, y menos para decir quién está en el barco o no», finalizó Misterchip.