Fernando Gago es operado de urgencia por problemas de corazón

Gago fue intervenido en un hospital después de un partido

Su equipo informó que se encuentra ahora en mejores condiciones

La familia de Messi se pronuncia sobre el delicado estado de salud del padre del futbolista

Gago
Fernando Gago en un partido con Universidad de Chile.

El entrenador argentino y ex jugador del Real Madrid, Fernando Gago, fue operado de urgencia para someterse a exámenes cardiovasculares, según informó este viernes Universidad de Chile después de presentar problemas de salud tras el triunfo del equipo en un encuentro de la liga chilena disputado la noche del jueves. Un comunicado que puso en alerta al mundo del fútbol, aunque desde el club chileno pretenden transmitir tranquilidad.

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