El Plan sigue dando pasos hacia adelante y Alpine acaba de anunciar la fecha de presentación de su nuevo coche. El A522 verá la luz el próximo 21 de febrero, tan solo dos días antes de que le pretemporada arranque oficialmente en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Ese día, a buen seguro que veremos a un sonriente Fernando Alonso subido por primera vez a la máquina con la que aspira a reverdecer viejos laureles.

Por segundo año consecutivo, Esteban Ocon será su compañero de equipo y su aliado para buscar otro paso adelante de Alpine, que en el último Mundial finalizó quinto en el campeonato de constructores. Confirmada la fecha de presentación del bólido, el siguiente paso debería ser anunciar el nombre de su nuevo jefe de equipo, puesto vacante desde la salida del polaco Marcin Budkowski.

Además, entre las incógnitas pendientes en la escudería gala también figuran la posible llegada de Flavio Briatore, que viviría un reencuentro muy especial con Fernando Alonso, y la confirmación del poderoso acuerdo publicitario con BWT que pintaría sus coches de rosa. Muchas dudas por resolver a menos de dos meses de que el Plan arranque oficialmente en el Gran Premio de Baréin.

Yes . Yes . Yes . 21.02.22 https://t.co/jIjediIQUA

— Fernando Alonso (@alo_oficial) January 26, 2022