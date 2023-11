El 6 de abril de 2003, Fernando Alonso vivió uno de los mayores sustos de su carrera en el Gran Premio de Brasil. En aquel momento, el asturiano disputaba su segunda temporada en la Fórmula 1 y la primera con la escudería Renault. Era una joven promesa que no tardó mucho en cristalizar en gran estrella, pero todo pudo truncarse por culpa de un accidente que podía haber sido mucho más grave. Este fin de semana, 20 años después de aquel choque, el patriarca de la F1 vuelve al circuito de Interlagos.

En aquella época, la prueba brasileña todavía se disputaba en primavera y ese día cayó bastante agua, provocando una carrera muy complicada y caótica, tanto que tuvo que ser suspendida definitivamente a falta de 15 vueltas debido a dos accidentes graves y relacionados entre sí: el de Mark Webber y, a consecuencia de este, el de Fernando Alonso, que se estrelló contra una rueda que había salido despedida del coche del australiano y se había quedado plantado en mitad del asfalto.

«Pensaba que mi carrera iba bastante bien, pero al llegar a la última curva me encontré con escombros por todas partes y no tenía adónde ir. Creo que golpeé una rueda y lo siguiente que supe es que me dirigía hacia las barreras», recordaba después Alonso tras recibir el alta en el hospital brasileño donde pasó 12 horas en observación.

To say the 2003 #BrazilGP ended dramatically would be an understatement 💥

Webber had a huge crash, and was followed by Alonso seconds later 😱

The resulting carnage blocked the track, ending the race early 🚩 #F1 pic.twitter.com/1i9I6CRY5V

— Formula 1 (@F1) November 7, 2018