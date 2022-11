Fernando Alonso se ve campeón en uno o dos años

Fernando Alonso llega a Interglagos, un circuito donde ha vivido «los mejores recuerdos» de su «vida»y en su «trayectoria con los dos campeonatos», aunque también ha perdido otros. Esta vez, el asturiano aterriza en el GP de Brasil ilusionado, pero no por los títulos que pueda lograr o por una posible victoria sino por lo que se viene en 2023. El bicampeón del mundo asegura que Aston Martin «está aquí para ganar el Mundial» y espera hacerlo «en 2023 o 2024».

«Creo que Aston Martin no está aquí para ser cuarto, quinto o sexto en el campeonato, está aquí para ganar el mundial, y vamos a intentar hacerlo en 2023 o 2024», comentó Alonso en la previa del GP de Brasil, el penúltimo de la temporada. Pese a que todavía restan dos pruebas para acabar el Mundial y poner punto y final a su etapa, la cabeza del español ya está maquinando el plan de 2023 para volver a lo más alto con Aston Martin.

«Ver la bandera a cuadros no ha ocurrido tantas veces como hubiera deseado, y si acabamos aquí, en Brasil y en Abu Dabi, finalizaremos en buena forma. El objetivo es maximizar los días que tienes en el circuito, e Interlagos es diferente a cualquier otro circuito del calendario, debes concentrarte aquí, pero también estás haciendo progresos para el futuro», explica el piloto de Alpine sobre el GP de Brasil.

«El año pasado no estaba rindiendo a mi mejor nivel, tuve que afrontar algunos desafíos, pero este he estado muy cerca de ese 100%. Por eso, estas dos temporadas las recordaré por la oportunidad que me han dado», reconoció el asturiano sobre sus dos años en Alpine.

Los test de Abu Dabi

Alonso no tendrá que esperar mucho para subirse al Aston Martin, ya que según ha reconocido él mismo lo hará en los test de Abu Dabi: «Es importante porque el coche será muy diferente el año que viene, para todos. En términos de comodidad, el volante, los botones, creo que cambiará mucho, y será bueno tener un día en el monoplaza».

El piloto español sustituirá a Sebastian Vettel en el equipo británico. Fernando Alonso habló sobre el cuatro veces campeón del mundo de F1: «Por supuesto, echaré de menos a Vettel. Llevamos muchos años juntos en Fórmula 1, así que ha sido como mi día a día aquí, siempre estaré ligado a Sebastian».