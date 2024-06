Fernando Alonso sigue jugando al despiste en Canadá: «La verdad es que no hay mucho que comentar»

El primer puesto de Fernando Alonso en los Libres 2 del Gran Premio de Canadá ha hecho despertar la ilusión. No obstante, el piloto asturiano se ha encargado de seguir jugando al despiste y no dar señales de que su Aston Martin va por el buen camino. En una jornada con la lluvia como protagonista, el bicampeón del mundo y su compañero Lance Stroll lograron el primer y tercer puesto. «La verdad es que no hay mucho que comentar, ha sido un viernes complicado para todos», comentó.

«Creo que la decisión correcta te puede hacer ganar cinco segundos, la decisión equivocada, te deja fuera de carrera», analizó. «La verdad es que no hay mucho que comentar, ha sido un viernes complicado para todos», dijo el asturiano. «No dimos muchas vueltas en los Libres 1 ni en Libres 2; no dimos vueltas en condiciones de seco, ni en mojado, estábamos en medio de la nada», dijo.

«Sin embargo, podría ser así en la calificación y en la carrera, así que sigue siendo una información muy útil. Tenemos que analizar un poco los datos y ser muy precisos mañana», prosiguió Fernando Alonso tras acabar en primera posición en los Libres 2. «Va a ser un fin de semana interesante para vosotros desde fuera, pero para nosotros va a ser siempre una apuesta sobre qué neumático poner en cada momento, a ver si acertamos», continuó.

«Si las condiciones son las mismas mañana, los que estén listos en la calificación y tomen la decisión correcta sobre los neumáticos podrían obtener una gran ventaja. Va a ser interesante para los espectadores, pero para nosotros, como equipo, se tratará de acertar con los neumáticos y tratar de sacar el máximo partido de ello», zanjó el asturiano.

Alonso lidera los Libres 2

El mítico ‘Muro de los Campeones’ no fue el principal problema de los pilotos, pues la predicción meteorológica auguraba esa lluvia en el cielo de Montreal. El británico Lando Norris, merced a una última vuelta con neumáticos de seco, había sido el más rápido en los Libres 1, desarrollados casi por completo con la pista mojada a causa de una granizada en los instantes previos a su arranque.

De modo anecdótico por ese cambio de paradigma, el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc habían terminado con sus coches de Ferrari, respectivamente, en la segunda y la tercera posición. Varias cosas iban a modificarse de cara a los Libres 2, cuya hora de duración empezó sin que se declarase la carrera explícitamente sobre mojado.

En los primeros minutos de incertidumbre, Leclerc salió al circuito con neumáticos intermedios verdes, pero la FIA interpretó esa acción de Ferrari como una irregularidad y avisó de que investigaría lo sucedido al acabar el día.

La esperada lluvia tardó casi un cuarto de hora en aparecer, a lo que Alonso respondió para encabezar el pelotón bastante rato gracias a su mejor vuelta en 1:17.835. El propio Leclerc hizo más adelante un registro de 1:16.556, justo cuando responsables de la FIA se acercaban al garaje de Red Bull Racing para algunas hacer comprobaciones.

Su objetivo era el bólido del neerlandés Max Verstappen, defensor del título y actual líder del Mundial. Periodistas desplazados al Gilles Villeneuve informaron de cierto olor a quemado en ese ‘box’ y por la retransmisión televisiva se apreció cómo los ingenieros de Red Bull iban desmontando varias piezas de la parte inferior del coche.

Entre tanto, Alonso recuperó la cúspide en la tabla de tiempos con una vuelta en 1:15.810, marca imbatible en los 20 minutos que faltaban por agotarse. El británico George Russell concluyó segundo, a 0.463 de distancia del piloto asturiano, mientras que Sainz acabó decimotercero al quedarse a 1.912 del liderato de su compatriota.