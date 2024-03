Fernando Alonso: «No esperaba un Aston Martin tan competitivo»

Fernando Alonso compareció ante los medios de comunicación tras marcar el sexto mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Bahrein. El piloto asturiano dio el máximo posible para salir desde la tercera línea de la parrilla y alzó el puño al bajarse del AMR24, un coche que «hacía lo que quería» durante los test de pretemporada, pero con el que ha conseguido dar un golpe encima de la mesa y hacer pensar que el podio es una posibilidad en la carrera de este sábado, la primera del Mundial de Fórmula 1.

El piloto de Aston Martin sólo realizó una vuelta rápida en la Q3 con la que se consiguió poner a la altura de los mejores. Su diferencia respecto al hombre pole, Max Verstappen, es de tres décimas y media (0.363), unos números que representan la mitad de la distancia a la que se quedó del tricampeón del mundo en 2023. Por eso, comparando este rendimiento con el de los test, Alonso confesó que «ha sido una sorpresa increíble el ser competitivos».

«La verdad es que he tenido sensaciones contrarias en los test a todo el fin de semana. En los test no lo sentíamos realmente nuestro, hacía lo que quería. Cambiamos cosas y no respondía bien. El fin de semana está siendo todo lo contrario. Ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho. Mañana es la carrera. Tenía ganas y curiosidad en la primera crono y ha sido una sorpresa increíble el ser competitivos, así a ver si mañana lo confirmamos. Ojalá podamos estar en el podio», afirmó Alonso, que promete dar guerra desde el minuto uno esta temporada.

«Veremos, si me hubieras preguntado ayer, era al 100% imposible, pero ahora no puedo decir eso más, así que son buenas noticias», respondió Alonso a Motorsport al ser preguntado por si ve posible lograr el podio en Bahrein.

Alonso y Sainz lucharán por el podio

El otro piloto español de la parrilla, Carlos Sainz, clasificó incluso mejor que Alonso. El de Ferrari marcó el cuarto mejor tiempo e irá a por todas a por el podio en el Circuito Internacional de Sakhir. Ese es el mensaje del madrileño después de la clasificación, antes de una prueba que cree que será «movida»: «Saliendo cuartos hay que ir a por todas, ir a por ese podio que está al alcance de la mano. No será fácil pasar a Mercedes, será una carrera muy movida».