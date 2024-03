Verstappen se lleva la pole en Bahrein con Sainz cuarto y Alonso sexto

Max Verstappen se ha hecho con la primera pole de la temporada en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. El piloto holandés ha retomado el Mundial donde lo dejó y la hora de la verdad ha vuelto a demostrar que el Red Bull sigue siendo el mejor coche de la parrilla. Le acompañará en la primera fila Charles Leclerc, mientras que Carlos Sainz empezará desde la cuarta posición y Fernando Alonso, desde la sexta.

La primera sesión de clasificación del año arrastraba toneladas de expectación, muchas semanas de espera hasta que los motores volvieran a rugir con fuerza, sin cortapisas propios de la pretemporada o de los entrenamientos libres y el resultado fue… una foto casi idéntica a la del año pasado.

Es decir: Verstappen un paso por delante de todos, incluido su compañero Sergio Pérez que sigue sin plantarle la cara, y Ferrari y Mercedes peleando por ser la segunda mejor escudería. El tricampeón paró el reloj en 1:29.179 y superó por dos décimas a Leclerc, el primer llamado a conspirar contra la dictadura del ‘Coleccionista’, como Alonso llamó a Verstappen esta semana. El apodo no puede ser más acertado.

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌 #F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

En la segunda fila, George Russell logró ganarle la batalla a Carlos Sainz por tan solo 22 milésimas. El británico se encargó de salvar el honor de Mercedes, ya que Lewis Hamilton no consiguió ir cómodo con su coche en ningún momento y tan solo pudo batir al Haas de Niko Hulkenberg, el invitado sorpresa de la Q3.

En cuanto a Fernando Alonso, perdió tres décimas y media respecto a Verstappen, una distancia nada descabellada viendo el poderío de Red Bull. Se quedó a tan solo 35 milésimas de la segunda línea, apenas un pestañeo para avanzar dos posiciones más, pero a cambio se dio el gustazo de superar a los dos McLaren, que amargaron a Aston Martin en la segunda mitad del pasado campeonato.

Full focus on the #BahrainGP. 💪

It's P6 for Fernando and P12 for Lance in our first qualifying of the season. pic.twitter.com/vXzsaeIG5c

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 1, 2024