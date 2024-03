Así queda la parrilla tras la clasificación del GP de Bahrein de F1

Max Verstappen se llevó la pole en la primera clasificación de la temporada en el GP de Bahrein de Fórmula 1. Como es costumbre, el holandés saldrá primero en la carrera de este sábado, seguido en la primera línea de Charles Leclerc. George Russell saldrá tercero y Carlos Sainz cuarto para buscar el podio. Fernando Alonso marcó el sexto mejor tiempo en un día en el que su compañero no pasó a la Q3.

Las cosas empezaron bien para Alonso y Aston Martin, que se aseguraba el pase a la Q2, al igual que Sainz, que volvía a marcar el mejor tiempo en la Q1 tras liderar los Libres 3. La sorpresa era Lance Stroll, que entró como segundo en la siguiente ronda. Los eliminados eran Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Pierre Gasly. Alpine volvía a hacer el ridículo y se instalaba como el peor equipo del inicio del Mundial con sus pilotos último y penúltimo.

Poco duraba la alegría para Stroll, que se iba fuera en Q2 en la duodécima posición. Yuki Tsunoda, Alex Albon, Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen. El primero en entrar fue Leclerc, seguido de Verstappen y de Sainz, nuevamente entre los tres mejores. Alonso tampoco tuvo ningún problema para pasar de ronda, pero vio como se repetían escenas del año pasado con su compañero se quedaba fuera de los 10 mejores de la parrilla.

Y en la batalla final ganó el de siempre. Verstappen marcaba el mejor tiempo de la sesión, que era casi tres décimas superior al del segundo, Leclerc. Esa es la realidad en un inicio de Mundial para el que Sainz y Alonso saldrán bien posiciones con la idea de luchar por el podio en la carrera. El asturiano fue mejor que los McLaren y también que Nico Hulkenberg y saldrá sexto.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

