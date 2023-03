Fernando Alonso se muestra ambicioso en Australia: «Ojalá podamos conseguir la 33 e ir a por la 34»

Fernando Alonso buscará este fin de semana, en el Gran Premio de Australia, alcanzar su victoria número 33. El piloto asturiano es optimista con un monoplaza de Aston Martin que sigue mejorando para intentar alcanzar a Red Bull. Alonso ya tiene la 33 entre ceja y ceja.

«Si Max todavía lleva el número 1, pediré el 33 el próximo año. Es bonito ver todo el país ilusionado con la F1. El 33 es un buen número», afirmaba Fernando Alonso en la rueda de prensa organizada por la FIA en Australia. Ambos pilotos mostraron la complicidad que tienen entre ellos durante la comparecencia pública.

«Esperemos que podamos alcanzar el número 33 en victorias y luego iremos a por la 34. Llegamos con confianza, el coche a partir de ahora cambiará. Para Bakú o Imola desarrollaremos algunas partes y veremos cuanto de competitivos somos y si podemos mantener este ritmo. Ahora estamos muy felices. En Jeddah fue mejor de lo esperado. Aquí es parecido a Jeddah. Ojalá pudiera llegar la 33, pero hay que ser realistas. Puede pasar de todo. Tenemos que esperar a ver como va el coche en pista, pero confiamos en hacerlo bien aquí», afirmaba un optimista Fernando Alonso desde Australia.

«Llegas a la parrilla mirando a los lados y centrado en no pasarte la línea amarilla, no hubo ventaja de tiempo. Una nueva línea central ayudaría mucho… Que el el cajón sea más ancho, sí es mejor, pero ya veremos en Mónaco o Imola», señaló el piloto asturiano sobre la parrilla de salida.

«Fue un error mío no estar en la posición correcta en Jeddah. La visibilidad no era correcta. Estamos concentrados en la línea amarilla y no en la posición. No era para sacar ventaja», culminó el piloto español de Aston Martin.