Fernando Alonso publicó un enigmático mensaje en las redes sociales. «Os cuento más cosas este jueves», escribía el asturiano junto a los hashtags #LaPalma #VolcanoLaPalma y una imagen reveladora en la se veía al piloto español ataviado con su mono de Alpine y sujetando un casco en el que se distingue parte de sus distintivos habituales, como la bandera asturiana, con un volcán echando lava en la parte trasera y el nombre ‘La Palma’, además, con los colores de la bandera canaria: blanco, amarillo y azul.

Os cuento más cosas este jueves….

I tell you more about this on thursday….#LaPalma #VolcanoLaPalma

🤍💙💛 pic.twitter.com/Hx8aMupNkT

— Fernando Alonso (@alo_oficial) October 18, 2021