Fernando Alonso da rienda suelta a la ilusión: «Ya tenemos coche para luchar»

Fernando Alonso terminó décimo en la clasificación del GP de España de Fórmula 1, pero se ha mostrado muy ilusionado y optimista de cara a la carrera. El piloto español reconoció que «igual pecamos un poco de conservadores en Q1 y Q2», pero que, a pesar de haber terminado últimos de la Q3, «tenemos un coche ya, por lo menos, para luchar de tú a tú con los coches del medio».

«La temperatura de la pista podía caer un poco en Q3 y no sabíamos cuando salir exactamente. Sólo teníamos un juego de neumáticos. Igual pecamos un poco de conservadores en Q1 y Q2 al utilizar dos juegos, pero bueno. Venimos de un inicio del año donde no fuimos competitivos y la confianza no es tan alta como para salvar un juego de neumáticos. Nunca las tenemos todas con nosotros para progresar en la Q1 y Q2. Así que a ver mañana que se puede hacer, pero contentos», comentó el de Aston Martin en declaraciones recogidas por este periódico en Montmeló.

No obstante, Fernando Alonso se mostró optimista porque en «todas las sesiones del fin de semana hemos estado en el top 10 y Barcelona iba a ser una prueba real para nosotros». «Utilizamos las medias y nos favorecieron en Mónaco. Es un circuito demasiado especial como para sacar conclusiones», agregó. Montmeló era una prueba de fuego y, de momento, ha salido bastante bien: «Aquí en Barcelona, la verdad iba a salir a flote y la verdad es que tenemos un coche ya, por lo menos, para luchar de tú a tú con los coches del medio. No tenemos para mucho más, por desgracia, pero por lo menos podemos estar ahí, en la lucha, en la Q2 y en la Q3 y ojalá por los últimos puntos cada carrera. Pero no podemos olvidar, como digo, de dónde venimos. Hace dos carreras en Miami éramos el 10.º coche y acabamos a 20 segundos del Sauber».

«Todas las vueltas que hago los sábados, aunque no estén presentes, siempre sacamos el máximo. Intentamos hacer un buen trabajo, pero sí que ayuda y te emociona y disfrutas del fin de semana de una manera diferente. Los aficionados siempre están en las buenas y en las malas. Cuando las cosas salen bien, te alegras por ti mismo, pero por ellos también. Cuando las cosas salen mal, te entristeces por ti y por el equipo, pero también por la afición», explicó.

«Y la verdad es que el ejemplo perfecto es este año. Tenemos cero puntos. No hemos cogido ni un punto todavía en las primeras ocho carreras y se ha llenado el circuito. El viernes se ha llenado el circuito, el sábado también y se va a llenar mañana y no hay mucho exactamente por lo que luchar, pero ellos siguen ahí y siguen mostrando su apoyo. Siguen esperando algún tipo de sorpresa positiva y siguen creyendo que algo especial va a pasar. Entonces tienes que Tienes la obligación de intentarlo por lo menos», agregó Fernando Alonso.

En DAZN, el asturiano comentó que el décimo puesto «era la mejor posición a la que podía aspirar hoy. Era una misión importante. Estamos tres coches en menos de una décima. A día de hoy no somos tan rápidos como para merecer más. McLaren son el equipo referencia y tenemos que aprender».