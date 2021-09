Felix Auger – Aliassime, tenista canadiense de 21 años y número 15 de la ATP, es el próximo rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del US Open. Ambos lucharán este miércoles a partir de las 2.15 horas de la madrugada para meterse por primera vez en la semifinal de un Grand Slam. El rival del murciano es otra de las joyas del circuito, que desde muy pronto viene rompiendo récords y que, además, cuenta con Toni Nadal en el equipo. Otra dura prueba para el murciano en un encuentro que ha generado gran expectación en Nueva York: la nueva generación pide el paso.

Carlos Alcaraz está siendo la sensación del US Open después de eliminar al tercer favorito, Stefanos Tsitsipas, y alargar su estancia en Nueva York con otra victoria a cinco sets ante Peter Gojowczyk para meterse entre los ocho mejores del Grand Slam norteamericano. A estas alturas del torneo, es de esperar la dificultad de medirse a cualquier rival, pero en el caso particular de su próximo oponente lo es en especial ya que, como él, es una de las jóvenes perlas del circuito. Felix Auger-Aliassime es, con 21 años, el número 15 de la ATP y un talento que ha convencido a Toni Nadal para volver al circuito. El balear forma parte de su equipo desde el pasado mes de abril.

Canadiense, de ascendencia togolesa, lleva en el circuito profesional desde los 17 años y como Carlos Alcaraz empezó rompiendo récords de precocidad. En 2019 se convirtió en el tenista más joven en ingresar en el top-25, con 18 años. Además, fue el tenista más joven en alcanzar cinco finales, desde que Nadal lo hiciera entre 2004 y 2005. También se convirtió en el finalista más joven de la historia de los ATP 500 en Río de Janeiro 2019, el semifinalista más joven del torneo de Miami, etc. Aunque al contrario que el murciano, aún no ha podido levantar ningún título individual en la ATP a pesar de las ocho finales que ha pisado – sí lo consiguió en dobles en París-Bercy 2020 junto a Hubert Hurkacz-.

HYPE ON 💯

Felix Auger-Aliassime is into the #USOpen quarterfinals for the first time in his career! pic.twitter.com/MZLKUIyiKP

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021