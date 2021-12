El Barcelona recibe al Elche, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la Liga Santander, que se disputa este sábado 18 de diciembre en el Camp Nou a partir de las 18:30 horas. Sigue en directo y online el partido entre Barcelona y Elche, con el minuto a minuto, los goles y el resultado en vivo.

Barcelona – Elche, partido de la Liga Santander en directo:

Minuto 8. Despeja la zaga franjiverde

Sin apuros para el Elche en dos saques de esquina consecutivos del Barcelona. Poco antes el conjunto ilicitano intentó su primera aproximación al área de Ter Stegen con un balón vertical, pero cortó la defensa azulgrana.

Minuto 6. Prueba el Barcelona con un balón largo

Balón profundo para que llegara Dembélé por la banda derecha, pero se hizo con el esférico sin problemas Edgar Badía, portero del Elche.

Minuto 2. Gol en fuera de juego de Jutglá

Jutglá debutaba como titular y ha marcado gol tras recibir en el área, pero estaba ligeramente adelantado el jugador azulgrana, de modo que sigue el 0-0 en el marcador entre Barcelona y Elche en el Camp Nou.

Minuto 1. Posesión del Barcelona

Pronto se ha hecho con el esférico el Barcelona, entre De Jong y Dembélé han intentado pisar por primera vez el área, pero lo ha bloqueado la zaga azulgrana. Gavi ha conseguido mantener el balón y se lleva el aplauso de la grada.

18:30. ¡Arranca el Barcelona – Elche!

¡Ya rueda el balón en el Camp Nou! Barcelona – Elche (0-0), ¡en juego! La ha puesto en movimiento el conjunto franjiverde.

18:28. ¡Ya están los jugadores en el césped!

¡Barcelona y Elche ya están preparados para vivir el duelo de la jornada 18 de la Liga Santander que empieza en unos minutos en el Camp Nou!

18:26. Jugadores en el túnel de vestuarios

¡Ya están los jugadores del Barcelona y del Elche en el túnel de vestuarios esperando el momento de saltar al campo! ¡Nos acercamos al inicio de este Barcelona – Elche, de la Liga!

18:23. Alberola Rojas, árbitro para el Barça-Elche

El colegiado del comité de Castilla La Mancha Alberola Rojas es el árbitro para el Barcelona – Elche, de esta tarde en el Camp Nou, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Santander.

18:21. Francisco: “Debemos enfrentarnos a ellos como si fueran el mejor de la historia”

El técnico del Elche, Francisco, aseguró que no se fía del Barcelona y que lo encararan como si fueran el mejor de la historia. «Debemos alternar las fases del juego. No vamos a fijarnos en lo que diga el entorno, de que el Barcelona no está en su mejor momento. Debemos enfrentarnos a ellos como si fueran el mejor de la historia. Hemos trabajado para jugar más bajo o presión más alta, dependiendo del contexto. Sobre todo, debemos ser solidarios y no permitir duelos», dijo el técnico del conjunto ilicitano.

18:17. Xavi: “El equipo necesita una victoria”

«El equipo necesita una victoria. Estamos trabajando muy bien, acabamos contentos los entrenamientos. El compromiso es incuestionable. Pero necesitamos una victoria ya para cambiar la dinámica como sea. Vamos a por los 6 puntos. Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos llega para competir», añadió Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona.

18:13. Xavi: “No podemos descartarnos para la Liga»

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseguró que pese a la crisis de resultados, el equipo no se va a dar por rendido. “Siendo realistas tenemos capacidad para ganar títulos. No podemos descartarnos ni para ganar LaLiga porque las he visto de todos los colores. Hay que luchar por los títulos. Soy positivo y también realista”, dijo el azulgrana en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche.

18:09. Jutglá debuta como titular con el Barcelona

Xavi Hernández se ha decantando por Jutglá para incluirlo en el once del Barcelona ante el Elche hoy en el Camp Nou. El jugador, de 22 minutos, vivirá su primera titularidad con el conjunto azulgrana, aunque ya dispuso de algunos minutos en El Sadar. Con el filial, Jutglá ha l disputado 15 partidos, con cuatro goles y cuatro asistencias.

18:05. Tiempo de calentamiento en el Camp Nou

Ya calientan sobre el césped los jugadores. En menos de media hora empieza el partido en el Camp Nou entre Barcelona y Elche, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la Liga.

17:59. Cuestión de ganar

El Barcelona necesita los tres puntos para acercarse al que ahora mismo es su objetivo de esta temporada: meterse en los puestos Champions. El equipo azulgrana se sitúa a cinco puntos de la cuarta plaza, ocupada por el Atlético de Madrid, y todo lo que no sea ganar al Elche esta tarde complicaría más la empresa.

Su técnico, Xavi Hernández, se mostró optimista con el equipo, haciendo hincapié en que las sensaciones son positivas, aunque no se esté plasmando en los resultados. El Barcelona busca su primera victoria en este mes de diciembre y dar una alegría en casa a su afición, antes de cerrar el 2021.

17:49. Banquillo del Elche:

Se quedan en el banquillo del Elche: Werner, Gumbau, Carrillo, Raúl Guti, Pere Milla, Tete Morente, Pastore, Barragán, Piatti, Josema, John C y Jony Álamo.

17.45. Alineación del Elche:

El Elche sale con: Edgar Badía; H. Palacios, Enzo Roco, Diego González, Mojica; Marcone, Mascarell, Josan, Fidel; Lucas Pérez y Lucas Boyé

17:38. Banquillo del Barcelona:

Banquillo del Barcelona: Rique Puig, Neto, Coutinho, L.De Jong, Mingueza, Umtiti, Iñaki Peña, Nico, Balde, Álvaro Sanz, Guillem. Yusuf Demir se ha caído de la lista a última hora por una gastroenteritis.

17:35. ¡Ya tenemos el once del Barcelona!

El Barcelona sale hoy con: Ter Stegen; Araujo, Eric, Lenglet, Alba; Sergio, Frenkie de Jong, Gavi; Dembélé, Jutglà y Abde.

17:30. ¡Bienvenidos a la narración online del Barcelona vs. Elche!

¡Buenas tardes! El Barcelona recibe al Elche hoy sábado 18 de diciembre en el Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la Liga Santander. Un encuentro que vas a poder seguir en vivo y en directo a través de OKDIARIO, con el minuto a minuto, resultado y goles en directo con la narración online del Barcelona – Elche.

El Camp Nou acoge esta tarde, a partir de las 18:30 horas, el último partido del año en el feudo azulgrana. Un encuentro, por tanto, especial y en el que el Barcelona se ve obligado a defender los tres puntos ante el Elche, no sólo por el honor de acabar el año ganando en casa sino también para no descolgarse más de una Liga en la que van en octava posición en la tabla.

También llega urgido a sumar puntos el Elche, decimosexto de la tabla, para mantenerse fuera de la zona de descenso. El equipo ilicitano cayó en la anterior jornada y puso fin a dos jornadas consecutivas en las que había sumado cuatro puntos consecutivos. Para el Elche, éste es el último encuentro del año.

En cuanto a los convocados para el Barcelona – Elche, la principal novedad en el conjunto azulgrana está en el regreso de Jordi Alba, mientras que los locales no podrán contar con su capitán, Gonzalo Verdú, baja de última hora y que se suma a los tampoco disponibles Casilla, Bigas y Benedetto. Por parte de Xavi, además de los lesionados, se une a las bajas Dest y Piqué, sancionado. Enseguida conoceremos las alineaciones del Barcelona – Elche, de esta tarde en la Liga Santander. ¡Comenzamos!

El Barcelona – Elche, correspondiente a la jornada 18 de la Liga, se juega hoy sábado 18 de diciembre a partir de las 18:30 horas. Movistar La Liga es el canal de televisión encargado de la retransmisión. Además, en OKDIARIO, podrás seguir el minuto a minuto, goles y resultado en directo del Barcelona – Elche.