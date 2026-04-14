La falta de respeto de Gavi a un jugador del Espanyol durante el derbi: «Es un pringado»

Gavi fue uno de los protagonistas para mal del derbi que disputaron Barcelona y Espanyol el pasado sábado en el Camp Nou. Las cámaras de televisión cazaron al centrocampista faltando el respeto a un jugador del conjunto perico después de ser sustituido. El centro de su ira fue concretamente Pere Milla, con el que tuvo un enfrentamiento al final del partido.

Gavi volvió a dar la nota en un partido del Barcelona. En esta ocasión, el centrocampista fue uno de los protagonistas para mal en un partido en el que el conjunto culé encarriló el título de Liga tras vencer 4-1 a su rival de la ciudad y sacar nueve puntos de ventaja al Real Madrid. Meses después, el andaluz fue titular en el once de Hansi Flick y fue sustituido con amarilla pasada la hora de partido y con 2-1 en el marcador. Ahí comenzó su partido particular en el banquillo.

El show de Gavi en el Barcelona-Espanyol

Una vez en el banquillo y con la adrenalina por las nubes, lo primero que hizo Gavi fue quitarse la camiseta. «Estoy doblao», dijo antes de poner el foco en Pere Milla, el dorsal número 11 del Espanyol con el que había tenido algún enfrentamiento durante el partido.

«El 11, el 11 este, es más malo, es un pringado, siempre dando por c…, hermano. Ha venido a decirnos a Fermín y a mí que si soy malísimo», dijo Gavi a Gerard Martín y Lewandowski en el banquillo, según captaron las cámaras de El Día de Después de Movistar+.

El derbi de Gavi. 📎 Lo mejor de #ElDíaDespués estará disponible a partir de ahora en @MPlusDeportes. ¡Síguenos! pic.twitter.com/ca0iBmq6yh — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) April 13, 2026

Pero eso no fue todo, ya que incluso desde el banquillo del Barcelona tuvieron que llamar la atención a Gavi para que se pusiera la camiseta. «Que no, tío, ahora me la pongo, tío», respondió a uno de los utilleros que le tuvo que decir que se pusiera algo de ropa.

Después de ponerse una sudadera y celebrar los últimos dos goles del Barcelona desde el banquillo, Gavi saltó al campo tras el pitido final para acudir a la búsqueda de Pere Milla, que a su vez estaba teniendo un enfrentamiento con Fermín. Gavi y el futbolista del Espanyol se enzarzaron sobre el césped y se emplezaron a solucionar el conflicto fuera, pero finalmente la sangre no llegó al río. Gavi, que sigue con hechuras de gran jugador a pesar de sus lesiones, volvió a dar la nota por su comportamiento un día más.