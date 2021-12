El Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 se disputa este domingo 5 de diciembre en el nuevo circuito de Yeda. Max Verstappen y Lewis Hamilton se disputan el Mundial a tan solo ocho puntos de diferencia entre el holandés y el británico. Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz saldrán en decimotercera y decimoquinta posición, respectivamente.

La carrera del GP de Arabia Saudí, en directo

Vuelta de reconocimiento para la parrilla antes de que el semáforo se ponga verde. ¡Esto está a punto de comenzar!

Ya están todos los ingenieros y mecánicos sobre la pista junto a sus respectivos monoplazas. Hay nervios ante otra carrera inédita y este circuito tan diferente, rápido y exigente para los pilotos de Fórmula 1.

Homenaje en el paddock por Sir Frank Williams, que falleció la pasada semana a los 79 años de edad. Era el mítico propietario de la escudería Williams.

Ahead of lights out, the whole paddock comes together to celebrate a true legend of Formula 1

Drivers, team members and world champions stand together for a minute of silence for the one and only Sir Frank Williams ❤️#F1 pic.twitter.com/Df6vCCPZm0

