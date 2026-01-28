El Barcelona se enfrentará al Copenhague este miércoles, 28 de enero, en el encuentro correspondiente a la última jornada de la Fase Liga de la Champions League. Si los de Hansi Flick, sin Pedri ni De Jong, quieren asegurarse una plaza dentro del Top-8, deberán ganar y marcar tantos goles como puedan.

El conjunto culé ocupa la novena posición antes de empezar la jornada, con 13 puntos, empatado con el PSG (6º) y el Newcastle (7º), que se enfrentan entre ellos en la última jornada, y con los mismos puntos que el Chelsea (8º), el Sporting de Portugal (10º), el Manchester City (11º), el Atlético de Madrid (12º) y el Atalanta (13º). Por delante, el Real Madrid y el Liverpool, tercero y cuarto con 15 puntos, y el Tottenham, quinto con 14, aún están a su alcance.

El único Balón de Oro danés jugó en el Barcelona

Allan Simonsen es, hasta hoy, el único futbolista danés que ha ganado el Balón de Oro (1977) y también uno de los pocos que vistió la camiseta del Barcelona. El club azulgrana lo fichó en 1979 procedente del Borussia Mönchengladbach, incorporando a una de las grandes estrellas europeas del momento. Su etapa en el Camp Nou estuvo marcada por las lesiones y no alcanzó el brillo de su paso por Alemania.

El nórdico jugó 172 partidos con la camiseta blaugrana entre 1979 y 1982. Durante ese período, anotó 63 goles (42 de ellos en partidos oficiales) en 11.285 minutos y su numero de asistencias no está registrado de manera oficial. Simonsen ganó el Balón de Oro en la temporada 1976-77, tras ganar la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach. En esa campaña, el danés anotó 14 goles en 45 partidos.

Un Balón de Oro que costó… ¡un millón de euros!

169 millones de pesetas. 1.016.000 euros siguiendo la conversión fija histórica. Ese es el precio por el que un club (el Barcelona en este caso) podía incorporar a sus filas al Balón de Oro, indirectamente el mejor jugador del mundo. Si repasamos algunos de los fichajes de este mercado invernal, las incorporaciones por debajo del millón de euros en las cinco grandes ligas son escasas, por no decir nulas. El Girona pagó 150.000 euros por Fran Beltrán, un jugador sin minutos en el Celta al cual le quedaban cinco meses de contrato. Para contextualizar en que casos las cantidades son inferiores al millón de euros.

Los tres últimos Balones de Oro; Messi, Rodri y Dembelé, tienen un valor de mercado de 15, 75 y 100 millones respectivamente. Teniendo en cuenta que, el valor de Messi se debe a su edad, se podría decir que lo que pagas hoy por un Balón de Oro te permitía comprar a 50 de la época.

Laudrup, uno de los favoritos de Cruyff

Otro de los daneses con pasado culé es Michael Laudrup. «Uno de los más difíciles jugadores con los que he trabajado. Cuando da el 80‑90 % sigue siendo de lejos el mejor, pero yo quiero el 100 %, y rara vez lo da», aseguraba Johan Cruyff, quien fuera su entrenador en el Barcelona y con el que ganó una Champions League. De hecho, Laudrup aseguró en numerosas entrevistas su admiración por Cruyff. «Había bastantes clubes interesados, pero yo prefería el Barcelona por Johan Cruyff. Si él no hubiera estado allí, no estoy seguro de que me hubiera ido, porque no era el Barça que conocemos hoy», afirmaba.

Siendo una pieza clave del Dream Team, Laudrup abandonó el club argumentando no aguantar más a Johan. El holandés siempre defendió a Michael a pesar de sus tensiones y admitió sentirse «molesto emocionalmente» tras su salida al Real Madrid, el eterno rival del Barcelona.