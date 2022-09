El fallecimiento de la reina Isabel II ha causado multitud de reacciones, la mayoría buenas y de agradecimiento por su legado. Pero no todas han sido de esta índole, como la publicado por Trevor Sinclair, ex futbolista inglés del Manchester City o del West Ham, que aseguró que las personas «negras y morenas» no deberían llorar por su muerte.

«El racismo fue prohibido en Inglaterra en los años 60 y se ha permitido que prospere, ¿por qué deberían llorar los negros y los morenos? #Reina», escribió Trevor Sinclair en sus redes. Un mensaje que tuvo que borrar de su cuenta de Twitter a los pocos minutos después de que su comentario causara gran revuelo. Además, el ex futbolista, que representó a Inglaterra en el Mundial 2002, cerró su cuenta en esta red social ante el aluvión de críticas recibidas.

TalkSPORT, cadena de radio inglesa de la que es comentarista, reprobó dicho comentario y se desmarcó por completo de estas declaraciones: «Hemos estado tratando de ponernos en contacto con Trevor Sinclair siguiendo las opiniones expresadas en su cuenta de Twitter. TalkSPORT no apoya esas opiniones expresadas y está investigando el asunto». Además, la cadena quiso aprovechar para enviar sus condolencias a la Familia Real y sus familiares: «Todos en TalkSPORT envían sus condolencias a La Familia Real. Descanse en Paz, Su Majestad».

Por otro lado, Sinclair recibió la crítica de algunos de sus compañeros en la cadena inglesa: «Trev, realmente no estoy seguro de que sea un pensamiento apropiado, y mucho menos un tuit. Inglaterra ha perdido a una persona muy importante. ¡El valor debe ser los sentimientos primordiales, no la división!», declaró Simon Jordan.