Un ex compañero de Luis Enrique se harta de él y explota en directo: «Es provocativo»

Luis Enrique Martínez se está ganando cada vez más enemigos en París. Su actitud en las ruedas de prensa y los malos resultados del equipo en Europa han provocado que hasta un ex compañero suyo en el Barcelona atice al entrenador español, al que acusa de ser un «provocador». Su manera de llevar la comunicación no gusta en absoluto y, además, los resultados no le ayudan, por lo que cada día tiene menos adeptos y defensores dentro del club.

En la Ligue 1, los parisinos van camino de un nuevo título después de superar al Mónaco este miércoles a domicilio. Tras esta victoria, el PSG cuenta con 10 puntos más que el conjunto monegasco y que el Olympique de Marsella, empatados a 30 en el segundo puesto. Aunque los marselleses tienen un partido menos que el líder. Los problemas vienen en la Liga de Campeones, donde el club está fuera de los 24 primeros.

Esto dejaría a los de Luis Enrique eliminados de la máxima competición europea a las primeras de cambio. No estarían ni entre los 24 mejores del Viejo Continente, cuando su objetivo es el título. Hay que recordar que los ocho primeros van directos a octavos y del nueve al 24 disputan un playoff para poder estar entre los 16 mejores del campeonato. El campeón de Francia se la juega en la próxima jornada frente al campeón de Inglaterra, el Manchester City, que tampoco atraviesa por un gran momento, y cerrará la fase de Liga en Alemania frente al Stuttgart. Si no ganan los dos se podrían quedar fuera.

Christophe Dugarry, compañero de Luis Enrique en el Barcelona en 1997, se mostró muy crítico con el asturiano en la antesala del partido contra el Mónaco y le llamó «provocador»: «Lo he estado diciendo desde el principio. Tiene tal roca que cree que nadie podrá entenderlo y estar a su altura. Fue claro, claro y preciso, odia a los periodistas. Necesitamos dejar de pensar que va a decir la verdad. Es un provocador, es un juego», señaló el campeón del mundo en el 98 en el programa Rothen s’enflamme de RMC.

Lo comparan con Mourinho

Al ex futbolista francés tampoco le gusta lo que está haciendo con Kolo Muani, que sigue apartado del equipo y sin contar para Luis Enrique: «Sobre el bajo tiempo de juego de Kolo Muani, dice que podría explicarlo, pero no lo hará. Le divierte. Es un chico que tiene un gran carácter y al que le gusta mostrar a los demás que tiene un carácter aparte, no hay mucho que esperar de él».

Dugarry le recordó que el PSG le está dando una oportunidad increíble y compara su manera de actuar con la de José Mourinho, atacando y creando siempre los duelos él: «Tiene una oportunidad increíble de hacer lo que está haciendo en condiciones extraordinarias. Es una oportunidad que le está dando el PSG, ojalá se dé cuenta. Es un genio, lo encuentro molesto. Tiene una forma de hacer las cosas como Mourinho. Hay peleas, él crea duelos. Le gusta mucho el manejo y el contrapié, pero también puedes driblar por tu cuenta. Puedes caminar con el balón y no retroceder nunca».