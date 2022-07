Estados Unidos mantiene el veto a Xavi y no estará contra el Inter Miami

El Barcelona iniciará la pretemporada sin Xavi Hernández en el banquillo. El técnico azulgrana no ha podido resolver a tiempo sus problemas con el pasaporte para poder estar en el primer partido ante el Inter Miami (miércoles 29, 02:00 de la madrugada). El de Terrassa confiaba en que le aprobaran el ESTA – el visado de turista de los Estados Unidos- y así poder viajar este martes a Miami, pero no ha sido posible y será su hermano Óscar Hernández quien se siente en el banquillo del estadio DRV PNK.

El azulgrana tendrá que esperar hasta el segundo partido de esta pretemporada – el Clásico de Las Vegas- para ponerse al frente del banquillo culé. Mientras Xavi resuelve sus problemas con el pasaporte, será su hermano Óscar Hernández quien ejerza de técnico en el encuentro que mide al Barcelona con el Inter Miami. Además de ante Inter Miami y Real Madrid, el conjunto azulgrana se medirá en los próximos días a Juventus y Nueva York RB.