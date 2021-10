Fernando Alonso inició quinto el Gran Premio de Turquía, su mejor posición de salida desde Japón 2014. Sin embargo, tras ser embestido por Pierre Gasly en la primera curva, el asturiano fue relegado a la zona trasera de la parrilla. Esto es algo que Alonso lamentó tras la carrera, aunque también le ha dejado a un adelantamiento del liderato en el Overtake Award. Y es que, el piloto que más adelantamientos realice esta temporada recibirá un galardón creado por Liberty Media y patrocinado por Crypto.com.

Fernando Alonso fue relegado a la zona trasera de la parrilla tras su incidente con Gasly, y aunque buscó la remontada, terminó embistiendo a Mick Schumacher. Pierre Gasly fue sancionado con cinco segundos por haber tocado a Alonso y Alonso recibió el mismo castigo por hacer lo propio con Schumacher. A partir de entonces, remontar para tratar de sumar algún punto en Estambul fue un imposible para el piloto de Alpine.

El lado positivo es que Fernando Alonso sumó en el Gran Premio de Turquía siete adelantamientos, quedándose a tan sólo uno de Sebastian Vettel, que el e que lidera el Overtake Award con un total de 96. A falta de seis carreras para el final del Mundial de Fórmula 1, el ovetense aventaja en cinco adelantamientos a Sergio Pérez y a un Carlos Sainz que se ha metido de lleno en la lucha por el título tras remontar desde la decimoquinta a la octava posición en Estambul. Fernando Alonso, por su parte, ha adelantado en esta clasificación a un Lance Stroll al que ya supera en diez adelantamientos al igual que a Daniel Ricciardo.

Seb remains in the lead of our overall overtake standings 👏

But @alo_oficial is close behind! 🤔

Who will take P1 to claim the @cryptocom Overtake Award at the end of the season? 👀#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/JXYtKGDs1y

— Formula 1 (@F1) October 12, 2021