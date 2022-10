Aliviado por la victoria del pasado sábado en Sevilla, el Atlético se enfrenta esta noche a un verdadero reto: ganar en un estadio en el que no lo ha hecho jamás y que siempre le ha dejado recuerdos dolorosos. En el Jan Breydel se esfumaron una semifinal de Copa de Europa, otra de Recopa y una primera plaza de grupo en la Champions de hace cuatro años. El Brujas siempre ha perdido en Madrid, pero es una pesadilla para los rojiblancos en su terreno. Una pesadilla que hoy quiere espantar un equipo obligado a dar un paso al frente tras su derrota en Alemania en la anterior jornada.

En 1978 los representantes del Atlético esbozaron una sonrisa cuando quedaron emparejados con el Brujas en cuartos de final de la Copa de Europa. Se habían librado de Ajax, Juventus o Liverpool y se veían las caras con un desconocido. Todo pintaba muy bien, pero en la ida el equipo no dio la talla y cayó 2-0 en Bélgica, con Marcial fallando un penalty que pudo ser decisivo. En la vuelta en el Calderón la cosa arrancó bien con un 2-0 en la primera parte, pero el Atlético se vino abajo tras el descanso y dos goles de Lambert dejaron el marcador en un insuficiente 3-2. El Brujas jugaría aquel año la final de la Copa de Europa en Wembley ante el Liverpool.

Muchos años después, pero de nuevo con Luis Aragonés en el banquillo rojiblanco, belgas y españoles volvieron a encontrarse en otra eliminatoria de cuartos de final, esta vez en la Recopa. Tras el 3-2 de la ida en Madrid el Atlético atacó el partido de vuelta con mucho dinamismo y se adelantó pronto con un gol de Futre. Schuster estrelló luego un balón en el poste y Manolo disfrutó de varias ocasiones claras. Sin embargo un penalty de López en la primera parte y un error defensivo en la segunda permitieron a un Brujas sensiblemente inferior remontar el marcador y, gracias al valor doble de los goles en campo contrario, meterse de nuevo en semifinales.

El tercer y último precedente es mucho más reciente. De diciembre de 2018, hace casi cuatro años. El Atlético llegó obligado a ganar para ser campeón de grupo pero el Brujas, que no se jugaba nada, no le permitió ni el menor margen de maniobra. Fue un partido decepcionante en ataque, en una noche en la que el Cholo eligió para jugar arriba a Gelson Martins y Griezmann. Relegado a ser segundo de grupo, tocó jugar en octavos de final ante la Juventus de Cristiano, que se volvió a erigir en el verdugo rojiblanco.

Esta noche se jugará el cuarto Brujas-Atlético. Esta vez, pase lo que pase, no será definitivo, aunque sí puede arrojar mucha luz sobre el futuro del grupo. Una victoria madrileña le iguala a seis puntos con su rival, el empate le mantiene a tres y la derrota…la derrota es catastrófica porque significa decirle adiós a la primera plaza y rezar para que al Bayer Leverkusen no se le ocurra ganar en Portugal al Oporto.

El equipo entrenó ayer en el mismo estadio en el que jugará esta noche y lo hizo con la buena noticia de la aparente recuperación de Nahuel Molina, que completó la sesión sin dificultades. El argentino será de la partida como es probable que lo sean los otros diez que el sábado tan buena impresión causaron en Sevilla. ¿Otra suplencia para Joao? Tampoco ha hecho demasiado el portugués para ganarse la titularidad, así que cobra cuerpo la posibilidad de que el ataque vuelvan a formarlo Morata y Cunha, para quien Simeone tuvo ayer calificativos positivos: «se merece más minutos», dijo del brasileño. ¿Se los dará hoy?

El Brujas llega como tercero en su Liga doméstica y con seis puntazos en las dos primeras jornadas de Champions. Este verano perdieron al talentoso De Ketelaere, traspasado al Milan, pero la llegada del catalán Ferran Juglà ha sido milagrosa. El ex del Barça lleva siete goles, uno de ellos en Oporto, y nada menos que nueve asistencias. Es la nueva estrella del equipo y será el principal foco de atención para la defensa del Atlético, aunque ni mucho menos el único: el Brujas presenta una plantilla joven y con una enorme hambre. Es un rival muy peligroso.

Pitará el rumano Istvan Kovacs, un viejo conocido del Atlético, al que pitó el año pasado en varias ocasiones: en la fase de grupos ante el Milan en el Metropolitano (0-1), en octavos de final ante el United en Old Trafford y repitió en Manchester ante el City en la ida de cuartos. Lo que no ha caído bien en el club es la designación de los alemanes Bastian Danker y Marco Fritz en el VAR, teniendo en cuenta que el resultado de este partido influirá en las aspiraciones del Bayer Leverkusen. El recuerdo de lo que sucedió en Alemania hace dos semanas, con el penalty no pitado en el área rival con 0-0 en el marcador, está aún muy fresco en el museo de los horrores rojiblanco.