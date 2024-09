El español Dani Molina hace historia en los Juegos y consigue el único oro que le faltaba

El triatleta español Dani Molina ha logrado este lunes dar la decimosexta medalla a la delegación nacional presente en los Juegos Paralímpicos de París al conquistar el oro, cuarto en la cita, en la categoría de PTS3 para deportistas con discapacidad física. El madrileño, en su debut por fin en unos Juegos en este deporte, ha fabricado este metal dorado en su magnífica carrera a pie.

Tras salir del segmento de bicicleta en la tercera posición, ha enjugado rápidamente casi un minuto de desventaja para proclamarse campeón y ha podido festejar su triunfo en la línea de meta, donde se encontraba también Su Majestad la Reina Letizia, apoyando en la mañana de este lunes a los triatletas.

Además, en la categoría para deportistas en silla de ruedas, la también madrileña Eva Moral ha rozado repetir la medalla de bronce de hace tres años en Tokio tras concluir en la cuarta posición, a tan sólo siete segundos del podio.

Dani Molina se mostró feliz por haber puesto fin del mejor modo posible a un viaje «por un desierto muy duro» en el que «llorado y sufrido» gracias a «algo único» como proclamarse por fin campeón paralímpico en los Juegos de París y vivir su «día más feliz» a nivel deportivo.

La travesía de Dani Molina hasta el oro

«Han sido 20 años por un desierto muy duro en el que hemos sufrido muchísimo, el que lo hemos sufrido, lo hemos pasado bien, mal y pasado muy mal. Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos como otros deportistas llegaban a los Juegos y nosotros nos quedábamos en casa y eso como deportista son momentos duros», comentó a los medios de comunicación Molina, que en la capital francesa pudo por fin competir en triatlón, ya que antes su categoría no estaba incluida.

Pero el madrileño sabía que cuando le dejaran «competir» iba a ser «campeón paralímpico. «Lo he sabido desde que me cogió mi entrenador y las primeras palabras que le dije fueron que quería ser campeón paralímpico y del mundo. Trabajamos duro este año y por todo lo que habíamos trabajado anteriormente, mi entrenador me dijo: ‘Dani, ya vas a ser campeón’», añadió.

«Hemos estado 7 años trabajando y ahora es el momento de darle 3 vueltas a la tuerca y así hemos hecho. Nadie sabe cómo es lo que he trabajado, lo que he sufrido y llorado, y merece la pena. Hoy es el día más feliz de mi vida deportivamente hablando, creo que es algo único, creo que ser campeón paralímpico es algo muy diferente a ser campeón del mundo o de Europa y creo que lo voy a celebrar como se merece», apuntó.

Molina salió del segmento de ciclismo, el que peor se le da, bien colocado. «Está todo calculado y medido», indicó sonriente. «Mi entrenador y yo sabíamos que teníamos un margen de tiempo para perder en la bici y bajarnos a correr y cogerles. Ellos saben que si me bajo cerca a correr están muertos porque soy el que mejor corre en toda la categoría y tienen que meterme en la bici todo lo que puedan y eso conlleva que te desgastas mucho más», resaltó.