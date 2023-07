España contra Zambia en directo online | Dónde ver el partido del Mundial Femenino 2023 hoy en vivo

España disputa su segundo partido de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023 en busca de los tres puntos que certifiquen su pase a octavos de final. Juegan ante Zambia tras el 3-0 y buen hacer ante Costa Rica en la primera jornada. Sigue en directo el partido de la Selección española femenina hoy contra Zambia en el Mundial Femenino 2023.

Min 1 – ¡Arranca el partido!

Comienza el partido entre España y Zambia de la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

¡Todo listo en el Eden Park!

¡Ya saltan al césped las jugadoras de España y Zambia! En apenas cinco minutos arrancará el partido. Himnos, saludos y moneda al aire antes del silbato inicial.

Japón venció por 2-0 a Costa Rica

Japón es más líder del Grupo C con seis puntos y siete goles a favor. España necesita ganar para igualar en puntos y hacer al menos un 4-0 a Zambia para igualar también en goles a las nipones, de ahí en adelante les daría el liderato.

100 partidos de Jenni Hermoso con España

La internacional Jenni Hermoso llega a los 100 partidos con España con esta titularidad ante Zambia, la segunda en lograrlo tras Alexia. Eso sí, es la máxima goleadora de la selección española con 48 tantos.

Alineación de Zambia

Así sale Zambia: Eunice Sakala; Margaret Belemu, Martha Tembo, Agness Musesa, Lushomo Mwemba; Susan Banda; Xiomara Mapepa, Evarine Katongo, Ireen Lungu, Rachael Kundananji y Barbra Banda.

Here’s how we lineup today! K/O against Spain at 09h30CAT #FIFAWWC #WeAreCopperQueens pic.twitter.com/0mhvPK6wMV

— FAZ (@FAZFootball) July 26, 2023