La selección española sub-21 disputa la tercera, y última, jornada de la fase de grupos del Europeo sub-21 este martes en Bucarest frente a Ucrania. Tras vencer a Rumanía y Croacia en las dos primeras jornadas, los de Santi Denia ya están en cuartos y se jugarán la primera plaza ante los ucranianos. El empate le vale al combinado español para pasar como primero.

Un punto más es lo que necesita España para ser primera de grupo este martes. Un aspecto más importante de lo que parece. Jugaría en Bucarest hasta una hipotética final y evitaría a la potente Francia, que por ahora es primera del grupo D.

El combinado de Santi Denia realizó un magnífico partido ante Rumanía, sobre todo en la segunda mitad, y ante Croacia sufrió más de la cuenta. Con todo y con eso, el combinado español sub-21 lleva cuatro goles a favor en este torneo hasta el momento y todavía no ha recibido gol en las primeras dos jornadas.

No hay bajas por lesión en España, aunque Jon Pachecho y Álex Baena están apercibidos de sanción. Si ven una tarjeta se perderían el partido de cuartos, que sería el sábado si España empata o gana a Ucrania. Por ello, ambos a priori serán suplentes en un once de rotaciones de Denia, donde Aguirrezabala, Guillamón, Oroz y Gabri Veiga podrían tener la oportunidad de empezar de inicio.

Ucrania en racha

Ucrania llega a esta tercera jornada clasificada para los cuartos de final y con la opción de ser primera de grupo. Para ello está obligada a ganarle a España, ya que no le vale empate al tener un golaverage peor que el combinado español.

Los ucranianos también han firmado grandes números en las dos primeras jornadas. Han anotado tres goles a favor, no han recibido ninguno y llevan pleno de puntos. Vanat, que fue suplente en ambos partidos, no podrá jugar por sanción. La joven perla por la que el Chelsea pagó una millonada, Mykhailo Mudryk, está convocado para este Europeo sub-21, pero todavía no ha podido disfrutar de minutos.