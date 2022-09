España – Serbia: horario y dónde ver la Copa Davis 2022 en directo

Llegó uno de los momentos más esperados, la Copa Davis 2022 ya está aquí. España debuta este miércoles 14 de septiembre ante Serbia en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos. Recordemos que el combinado que capitanea Sergi Bruguera quedó encuadrado en el grupo B junto a los serbios, a Canadá y a Corea del Sur, que tiene de subsede la ciudad de Valencia.

Los meses de espera han acabado porque la fase de grupos de la Copa Davis 2022 arranca ya y durará hasta el próximo domingo 18 de septiembre. Hay cuatro cuadros dispersos por varias ciudades europeas -Colonia, Glasgow, Bolonia y Valencia- para disputar esta ronda. Las dos mejores selecciones de cada país se clasificarán para la fase eliminatoria, que se celebrará en el mes de noviembre en ya una sede única: Málaga.

En esta fase de grupos de la Copa Davis 2022 España no contará con Rafa Nadal, pero sí que estará el nuevo flamante número uno del ranking de la ATP Carlos Alcaraz. Todas las miradas estarán puestas en el tenista murciano, que llega como la gran estrella del combinado español después de ganar el pasado domingo el primer Grand Slam de su carrera en el US Open. Es por ello que tal vez no juegue en esta jornada ante Serbia.

Junto al joven tenista de El Palmar estarán Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers, que ya tienen la experiencia de lo que es ganar una Copa Davis. También forma parte del equipo Albert Ramos, al que citó Sergi Bruguera como sustituto de un Alejandro Davidovich que se lesionó en el US Open 2022.

A qué hora es el España – Serbia de la Copa Davis 2022

El sistema de las jornadas de la Copa Davis 2022 es el de jugarse tres partidos al día. Los dos primeros serán choques individuales, mientras que el último es de dobles. Se disputarán todos porque al ser una fase de grupos se cuentan todos los sets. El España – Serbia arrancará este miércoles 14 de agosto a las 16:00 horas (una menos si estás en las Islas Canarias) y los enfrentamientos se conocerán un rato antes del arranque de los mismos.

Dónde ver por televisión el España – Serbia de la Copa Davis 2022

El canal de televisión por el que se podrá ver en directo el España – Serbia de la fase de grupos, así como todos los partidos del combinado nacional en la Copa Davis 2022 será a través de Vamos y Movistar Deportes. Se podrá seguir, además, en streaming y en vivo online a través del plataforma y aplicación de Movistar+. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre los compromisos de España en esta competición.

Los equipos de España y Serbia para la Copa Davis 2022

España: Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Albert Ramos.

Serbia: Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic y Nikola Cacic.