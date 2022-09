Carlos Alcaraz ya se encuentra de vuelta rumbo a Valencia, donde se empleará junto al equipo español capitaneado por Sergi Bruguera en las eliminatorias de grupos de la Copa Davis. El flamante número uno del mundo anunció a través de sus redes sociales el comienzo del viaje de vuelta desde Nueva York, donde el pasado domingo conquistó de forma brillante el US Open tras derrotar en la final a Casper Ruud.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, Alcaraz compartió una fotografía en la que aparece en el hotel en el que se ha hospedado las últimas dos semanas, junto con las maletas que le acompañarán de vuelta a su país. “¡Nos vemos el año que viene Nueva York! ¡Allá vamos, Valencia! ¡Con muchas ganas de defender la camiseta de España!”, anunciaba Carlitos, cuya presencia en la Copa Davis en su última ronda antes de las finales estuvo en duda hasta que él mismo, después de conquistar el US Open, confirmaba en rueda de prensa que se pondría a las órdenes de Sergi Bruguera.

See you next year NYC! 👋🏻 Con ganas de defender la camiseta de 🇪🇸 en Valencia! Allá vamos! ✈️ pic.twitter.com/dusMoLKxYw

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 12, 2022