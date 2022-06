España y Portugal fortalecen la candidatura Ibérica

La candidatura Ibérica al Mundial 2030 ha vivido una jornada importante en Lisboa. La Federación Española y Portuguesa han celebrado una cumbre encabezada por Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Fernando Gomes, su homólogo luso, en la que han perfilado diferentes aspectos de una candidatura que entra en su fase final.

Los Gobiernos de España y Portugal han estados integrados en esta decisiva reunión, y participando en todas las cuestiones de carácter operativo y estratégico. El Gobierno de España ha estado representado a través del Consejo Superior de Deportes con la presencia de Juan Fernández Carnicer. Por parte de la RFEF también acuden a la cita el Secretario General, Andreu Camps; el Director de Relaciones Internacionales, Jorge Mowinckel; y el Director de Gabinete de Presidencia, Chema Timón.

Los equipos de trabajo de ambas federaciones han puesto en común diferentes materias para potenciar aún más la construcción después de muchos meses trabajo de una propuesta ilusionante y ganadora. La candidatura Ibérica es la gran favorita para albergar una cita que será histórica.

Hay que recordar que Portugal no celebra una fase final de un torneo desde 2004, cuando albergó la Eurocopa. También hay que destacar que en 2019 en Lisboa y Oporto se celebró la Final Four de la Liga de las Naciones. Por otro lado, España no organiza un evento de estas características desde 1982, cuando el Mundial se disputó en territorio nacional.