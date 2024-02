España se mide a Dinamarca, Suiza y Serbia en la Liga de Naciones

La selección española se medirá en la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Dinamarca, Suiza y Serbia. El combinado nacional ha quedado encuadrado en el Grupo 4. El resto de los grupos son los siguientes: Croacia, Portugal, Polonia y Escocia están en el primer grupo; Italia, Bélgica, Francia e Israel en el grupo 2 y Holanda, Hungría, Alemania y Bosnia y Herzegovina

España es la vigente campeona de esta competición tras ganar el pasado mes de junio el torneo en Róterdam. El combinado nacional quedó primero de grupo, superando a Suiza, Portugal y la República Checa. Después, en la fase final disputada en Holanda, venció a Italia en semifinales y a Croacia en la final.

Con este título, España ya es la selección más laureada de Europa. El combinado nacional suma en su palmarés tres Eurocopas y una Liga de Naciones, más que cualquier otro equipo continental.

Las novedades de esta edición

La Liga de Naciones se amplía con una nueva ronda eliminatoria que se disputará en marzo de 2025, creando así una continuidad entre la fase de grupos que finaliza en noviembre y la fase final que se juega en junio. Los primeros y segundos de grupo de la Liga A participarán en unos cuartos de final de ida y vuelta, y los vencedores de estas eliminatorias se clasificarán para la fase final.

Los cuartos clasificados de las Ligas A y B descienden automáticamente a las Ligas B y C, respectivamente. Los dos peores cuartos clasificados de la Liga C, por su parte, descienden a la Liga D. Los cuatro primeros de grupo de las Ligas B y C, así como los dos primeros de grupo de la Liga D, ascienden automáticamente a las Ligas A, B y C, respectivamente.

Los terceros clasificados de la Liga A y los segundos de la Liga B, así como los terceros de la Liga B y los segundos de la Liga C, jugarán una eliminatoria de ascenso/descenso a ida y vuelta. También habrá eliminatorias entre los dos mejores cuartos de la Liga C y los dos segundos de la Liga D.

La ampliación de la Liga de Naciones en la ventana del calendario internacional de partidos de marzo sólo afectará a un número de selecciones, con el resto de equipos ya disponibles para comenzar los clasificatorios europeos.

Por otro lado, las semifinales tendrán lugar el miércoles 4 y el jueves 5 de junio de 2025. Los ganadores pasarán a la final del domingo 8 de junio, mientras que los dos semifinalistas derrotados disputarán el partido por el tercer puesto ese mismo día.

Así queda la Liga de Naciones

Liga A

Grupo A1: Croacia, Portugal, Polonia y Escocia

Grupo A2: Italia, Bélgica, Francia e Israel

Grupo A3: Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia-Herzegovina

Grupo A4: España, Dinamarca, Suiza y Serbia

Liga B

Grupo B1: República Checa, Ucrania, Albania y Georgia

Grupo B2: Inglaterra, Finlandia, Irlanda y Grecia

Grupo B3: Austria, Noruega, Eslovenia y Kazajstán

Grupo B4: Gales, Islandia, Montenegro y Turquía

Liga C

Grupo C1: Suecia, Azerbaiyán, Eslovaquia y Estonia

Grupo C2: Rumanía, Kosovo, Chipre y Lituania/Gibraltar*

Grupo C3: Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda del Norte y Bielorrusia

Grupo C4: Armenia, Islas Feroe, Macedonia del Norte y Letonia

Liga D