¡¡Muy buenas tardes a todos!! España se enfrenta en la gran final a Inglaterra en la lucha por levantar el trofeo de campeón del Europeo Sub-21. a partir de las 18:00 en el Batumi Arena de Georgia. Los de Santi Denia buscan un triplete histórico tras una larga batalla hasta llegar a la final. Te contamos todo minuto a minuto en este directo.

España acaba de tener la más clara del partido. Que pedazo de centro de Sergio Gómez con su zurda a la cabeza de Abel Ruiz, que la mandó fuera por muy poco. Luego, el propio Abel lo intentó con un disparó raso desde fuera del área, que atrapó Trafford.

Se metió Curtis Jones hasta el fondo y dejó atrás a toda la defensa española con su zancada y le pegó con su pierna zurda. Arnau Tenas se volvió a lucir con una mano recia abajo que mantiene viva a España. Muy seguro el guardameta catalán durante todo el torneo. Sigue el 1-0 para Inglaterra.

El árbitro enseña la cartulina amarilla Aimar Oroz a los dos minutos de saltar al césped. No se anda con miramientos este colegiado a la hora de penalizar según qué acciones.

Arnau Tenas acaba de salvar el segundo gol de Inglaterra. Se metió hasta el fondo Gordon, que puso un pase al área pequeña, donde se encontraba un delantero para rematar, pero el portero catalán fue el más listo y metió una mano salvadora.

Santi Denia hace cambios ofensivos. Entran Rodrigo Riquelme, Gabri Veiga y Aimar Oroz y salen Sancet, Baena y Rodri. Hay que empatar como sea.

Se está acercando España desde el saque de esquina. Lo están buscando por tierra, mar y aire los chicos de Santi Denia. Dos remates de cabeza que se marchan desviados.

¡¡Qué pena!! Gol anulado a la selección que vino de una falta botada por Baena y el posterior remate de cabeza de Abel Ruiz, que estaba adelantado. Se revisó en el VAR pero, finalmente, se le escapa el empate a España.

Álex Baena está jugando con fuego y se está jugando la expulsión. Los jugadores ingleses saben que la pueden forzar con sus provocaciones y este está cayendo en ellas.

Primer saque de esquina para España en la segunda mitad, que vino de una buena jugada de Rodri. Lo botó Álex Baena y desde segunda jugada llegó un disparo de Sancet para volver a mandarla a córner.

Balón en juego otra vez y España se tiene que reponer de la forma que sea del mazazo sufrido al término de la primera parte, cuando Palmer adelantó a Inglaterra para poner el 1-0. Saca Abel Ruiz, que parece no tener ningún tipo de molestia después de la fuerte entrada que recibió.

Jugadores a vestuarios, afortunadamente, porque está muy caliente el partido. España tiene que reflexionar y remontar en la segunda parte si quiere ser campeona de Europa. 15 minutos para hacer los ajustes correspondientes y para quitar tensión al ambiente.

El árbitro no ha dejado exenta de sanciones la trifulca y Blanco, Sancet y Colwill se marchan con amarilla al descanso. También ha sacado una roja para Ashley Cole, que se encontraba en el banquillo de Inglaterra. Fea imagen la vista en Georgia. La tangana se produjo porque el autor del gol, Palmer echó una mirada desafiante al banquillo español y todos saltaron al césped.

Gol de Inglaterra, gol de Cole Palmer de falta. Mala suerte para la selección española porque un disparo blando del jugador del Manchester City impactó en un hombre de la barrera y se coló para dentro. Arnau Tenas no pudo hacer nada para evitar el primero. Hay una tangana entre los dos combinados en la zona de banquillos. Parece que se tienen ganas los jugadores de los dos conjuntos.

Ha habido muchas interrupciones en la primera parte y el colegiado de la final añade cinco minutos de descuento. El partido no puede estar más emocionante y las ocasiones se intercambian de un bando a otro. Falta peligrosa para Inglaterra.

Lo ha rozado Inglaterra antes del descanso. Falta colgada desde lejos pero Colwill logró conectar un buen remate que, tras un bote, impactó en el palo. Vaya susto se ha llevado España.

Está más caliente de la cuenta Álex Baena que, con tarjeta amarilla, ha agarrado del pecho a un delantero de Inglaterra en carrera. Se va a acabar la primera mitad con falta a favor de los británicos.

No se mueve el marcador en Georgia, pero los dos combinados nacionales no se están reservando nada. Últimos minutos de la primera parte. Avisa Inglaterra, avisa Palmer desde fuera del área pero Arnau Tenas sigue muy seguro como en todo el Europeo.

Y lo hace como mejor sabe, con su zurda. Buen disparo de Rodri que toca en un defensor y lo manda a córner. Se está volviendo a animar España que va con todo a por el primero.

El único jugador de Inglaterra con amarilla, Angel Gomes, le ha pegado una buena patada a nuestro ‘9’, Abel Ruiz, que se ha dolido sobre el terreno de juego. De momento, se libra de la expulsión el inglés, pero Camello tiene que salir a calentar. Problemas y falta para España.

Llevamos unos minutos sin ocasiones claras de gol y los dos equipos se están mostrando un gran respeto una vez traspasado el ecuador de la primera parte. Antonio Blanco está haciendo un partido, y torneo, espectacular y ha robado un balón decisivo cerca de nuestro área.

Se duele Baena en el césped georgiano tras una dura entrada del medio izquierdo inglés, Angel Gomes, que se llevó la amarilla. Todo en orden y, de momento, puede continuar el del Villarreal.

La ha tenido desde el saque de esquina España. Buen remate de Paredes pero desviado.

Baena vuelve a probar, esta vez desde dentro del área. Se metió hasta el fondo el jugador del Villarreal para chutar con la zurda, pero su disparo se fue desviado.

Buena ocasión para la selección, un tirazo de Álex Baena desde fuera del área para meter miedo a los ingleses. Cogió rosca su disparo desde la frontal y casi acaba por colarse en la meta de Trafford. Toca seguir probando.

Buen susto el que se han llevado los pupilos de Santi Denia a los cinco minutos de juego, por lo que ahora se quieren defender como mejor saben, con la pelota.

Inglaterra está llevando la iniciativa y acaban de disponer de dos ocasiones de gran peligro. La segunda de ellas sólo falto que el delantero metiera la bota tras un gran pase de Gordon.

Balón en juego, ya se está disputando la final en el Batumi Arena. Primera posesión para España, vestida de rojo y pantalón azul oscuro, mientras que los ingleses están con su indumentaria blanca habitual.

Suenan los himnos

Una banda está interpretando los himnos de ambos países en el césped del Batumi Arena. ¿Cómo van esos nervios? ¡¡Hay que confiar en España hoy más que nunca!! Una generación en busca de la triple corona: Europeo sub-17, Europeo sub-19 y, por qué no, Europeo sub-21. ¡Vamos allá!

Sólo quedan diez minutos para que eche a rodar el balón en Georgia. Los jugadores de la selección española ya están preparados para triunfar. Todo preparado para la gran final del Europeo sub-21.

España quiere hacer historia con su sexto título continental sub-21. Para ello, la selección dirigida por Santi Denia debe imponerse a Inglaterra. De hacerlo, supondría la sexta corona para nuestro país en esta categoría, el que más, superando a Italia, con la que se encuentra igualada a cinco. Tomarían el relevo a la generación del 2019, la última que logró el título.

Aquel equipo estaba entrenado por el actual seleccionador absoluto. Luis de la Fuente lideraba a un conjunto que se proclamó campeón en el campeonato disputado en Italia y San Marino. En la final se impuso a Alemania por 2-1 y en el once de aquella España figuraban jugadores hoy conocidos por todos como son Vallejo, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Ceballos u Oyarzabal.

Por parte de los ingleses, el once que saca Lee Carsley es el siguiente: Trafford en portería, Garner, Colwill, Hardwood-Bellis y Aarons en defensa, Gibbs-White, Curtis Jones, Smith-Rowe y Gomes en el medio, y Palmer con Gordon arriba.

Your #YoungLions to take on Spain in the #U21EURO final! 👊 pic.twitter.com/7ZI7yhons5

— England (@England) July 8, 2023